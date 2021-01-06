Оливье с красной рыбой: новый вариант приготовления любимого салатика

Оливье с красной рыбой довольно популярный рецепт. Такой вариант салата понравится многим. Обязательно приготовьте и порадуйте своих домочадцев.

Оливье с красной рыбой: ингредиенты

200 (двести) гр – красной рыбы 2 (две) шт – яиц 1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – картофеля 120 (сто двадцать) гр – зеленого горошка 100 (сто) гр – огурцов Петрушка по вкусу Соль по вкусу 70 (семьдесят) гр – майонеза

Оливье с красной рыбой: рецепт

Для салата подойдет любая рыба красная. Форель, горбуша, лосось. Нарежьте рыбу средним кубиком

Яйца отварите

Картофель и морковь тоже отварите

Нарежьте ингредиенты средним кубиком

Свежий огурец тоже таким же размером нужно нарезать

Петрушку измельчите

Смешайте все ингредиенты. Заправьте майонезом и посолите. Отправьте оливье в холодильник на час.

Оливье с красной рыбой готово!

Классически добавляем колбасу, или же мясо. Но, с рыбой очень необычно. Поэтому обязательно возьмите этот рецепт на заметку. К тому же, с красной рыбой салат выглядит очень ярко и невероятно аппетитно!