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Оливье с красной рыбой: новый вариант приготовления любимого салатика

Оливье с красной рыбой довольно популярный рецепт. Такой вариант салата понравится многим. Обязательно приготовьте и порадуйте своих домочадцев.

Оливье с красной рыбой: ингредиенты

Оливье с красной рыбой

  1. 200 (двести) гр – красной рыбы
  2. 2 (две) шт – яиц
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 1 (одна) шт – картофеля
  5. 120 (сто двадцать) гр – зеленого горошка
  6. 100 (сто) гр – огурцов
  7. Петрушка по вкусу
  8. Соль по вкусу
  9. 70 (семьдесят) гр – майонеза

Оливье с красной рыбой: рецепт

Оливье с красной рыбой

  • Для салата подойдет любая рыба красная. Форель, горбуша, лосось. Нарежьте рыбу средним кубиком
  • Яйца отварите
  • Картофель и морковь тоже отварите
  • Нарежьте ингредиенты средним кубиком
  • Свежий огурец тоже таким же размером нужно нарезать
  • Петрушку измельчите
  • Смешайте все ингредиенты. Заправьте майонезом и посолите. Отправьте оливье в холодильник на час.

Оливье с красной рыбой готово!

Оливье с красной рыбой

Классически добавляем колбасу, или же мясо. Но, с рыбой очень необычно. Поэтому обязательно возьмите этот рецепт на заметку. К тому же, с красной рыбой салат выглядит очень ярко и невероятно аппетитно!

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