Оливье с красной рыбой: новый вариант приготовления любимого салатика

Оливье с красной рыбой довольно популярный рецепт. Такой вариант салата понравится многим. Обязательно приготовьте и порадуйте своих домочадцев.
Оливье с красной рыбой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – красной рыбы
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – картофеля
- 120 (сто двадцать) гр – зеленого горошка
- 100 (сто) гр – огурцов
- Петрушка по вкусу
- Соль по вкусу
- 70 (семьдесят) гр – майонеза
Оливье с красной рыбой: рецепт
- Для салата подойдет любая рыба красная. Форель, горбуша, лосось. Нарежьте рыбу средним кубиком
- Яйца отварите
- Картофель и морковь тоже отварите
- Нарежьте ингредиенты средним кубиком
- Свежий огурец тоже таким же размером нужно нарезать
- Петрушку измельчите
- Смешайте все ингредиенты. Заправьте майонезом и посолите. Отправьте оливье в холодильник на час.
Оливье с красной рыбой готово!
Классически добавляем колбасу, или же мясо. Но, с рыбой очень необычно. Поэтому обязательно возьмите этот рецепт на заметку. К тому же, с красной рыбой салат выглядит очень ярко и невероятно аппетитно!
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