Балык из скумбрии. Купить такую скумбрию в магазине невозможно

Балык из скумбрии — такого вы точно не пробовали! Такой не продается в магазине, и приготовить можете лишь вы сами, по данному рецепту. Спешите!

Балык из скумбрии: ингредиенты

1 (одна) ст. ложка — соли 1 (одна) ст. ложка — сахара 1 (одна) ст. ложка — горчицы 3 (три) шт — рыбы половина чайной ложки — паприки

Рецепт приготовления: