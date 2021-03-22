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Балык из скумбрии. Купить такую скумбрию в магазине невозможно

Балык из скумбрии — такого вы точно не пробовали! Такой не продается в магазине, и приготовить можете лишь вы сами, по данному рецепту. Спешите!

Балык из скумбрии

Балык из скумбрии: ингредиенты

  1. 1 (одна) ст. ложка — соли
  2. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  3. 1 (одна) ст. ложка — горчицы
  4. 3 (три) шт — рыбы
  5. половина чайной ложки — паприки

Рецепт приготовления:

  • Балык я делаю из скумбрии. Удалите голову и хвост, внутренности, промойте рыбу, просушите. Тушки разделите на филе и уберите кости
  • Смешайте соль, паприку и сахар, горчицу. Обсыпьте смесь по рыбе с двух сторон и вотрите ее. Выложите рыбу на плоское блюдо, оберните пленкой и отправьте в холодильник на одни сутки. Совет: можно мариновать и в простом пластиковом контейнере. Рыбу нанизьте на веревку (можно при помощи скрепок) и отправьте в проветриваемое помещение (можно на балкон). Оставьте на двое суток. Не забудьте поставить под рыбу емкость, куда будет капать жир. Подавать рыбку с картофелем в любом виде! Балык из скумбрии такой вкусный!
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