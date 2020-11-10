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Гренки из батона с яйцом: любимый с детства завтрак из поджаренного хлеба

Гренки из батона с яйцом – очень вкусный завтрак! Дети точно его оценят.

Гренки из батона с яйцом: ингредиенты

Гренки из батона с яйцом

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 300 (триста) гр – белого хлеба
  3. 50 (пятьдесят) мл – молока
  4. Соль по вкусу
  5. 40 (сорок) гр – сливочного масла

Гренки из батона с яйцом: рецепт

Гренки из батона с яйцом

  • Жарить гренки будем на сливочном масле, поэтому возьмите хорошее масло, чтобы вкус получился вкусным
  • Нарежьте батон на ломтики в один сантиметр толщиной
  • Яйцо взбейте в глубокой посуде, посолите, а если хотите гренки сладкие, то добавьте и сахара по вкусу. Добавьте молоко и перемешайте
  • Каждый кусочек хлеба окуните в смесь
  • Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите на нее кусочек сливочного масла. Растопите его
  • Выложите ломтики хлеба и жарьте до образования золотистой корочки. Обжаривайте с двух сторон

Гренки из батона с яйцом готовы: Видео

Сейчас, такие гренки принято подавать с медом, карамелью, или джемом. Дополнить можно ягодами или фруктами. Если же не хотите сладкий вариант, то приготовьте с колбасой или сыром, ветчина и красная рыба идеально подойдут. На здоровье.

Гренки из батона с яйцом

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