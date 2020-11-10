Гренки из батона с яйцом: любимый с детства завтрак из поджаренного хлеба

Гренки из батона с яйцом – очень вкусный завтрак! Дети точно его оценят.

Гренки из батона с яйцом: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 300 (триста) гр – белого хлеба 50 (пятьдесят) мл – молока Соль по вкусу 40 (сорок) гр – сливочного масла

Гренки из батона с яйцом: рецепт

Жарить гренки будем на сливочном масле, поэтому возьмите хорошее масло, чтобы вкус получился вкусным

Нарежьте батон на ломтики в один сантиметр толщиной

Яйцо взбейте в глубокой посуде, посолите, а если хотите гренки сладкие, то добавьте и сахара по вкусу. Добавьте молоко и перемешайте

Каждый кусочек хлеба окуните в смесь

Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите на нее кусочек сливочного масла. Растопите его

Выложите ломтики хлеба и жарьте до образования золотистой корочки. Обжаривайте с двух сторон

Гренки из батона с яйцом готовы: Видео

Сейчас, такие гренки принято подавать с медом, карамелью, или джемом. Дополнить можно ягодами или фруктами. Если же не хотите сладкий вариант, то приготовьте с колбасой или сыром, ветчина и красная рыба идеально подойдут. На здоровье.