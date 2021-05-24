Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приготовить семье дома, они оценили, делюсь

Рецепт болгарской гречки понравился всей моей семье и теперь предлагаю вам попробовать это ароматное, аппетитное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крупа гречневая, 300 г;
- бульон любой, 500 г;
- шампиньоны, 400 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- масло сливочное, 30 г;
- сыр, 100 г;
- лук, 1 шт.
Процесс приготовления
Грибы мелко режем и обжариваем на растительном масле до полуготовности.
Лук режем кубиками и добавляем к грибам, тушим 10 минут. Почти в конце солим и перчим.
Всыпаем промытую гречневую крупу, перемешиваем и заливаем бульоном. Берите любой, я готовил и с мясным, и с овощным – в любом случае, получается очень вкусно.
Накрываем крышкой. Когда закипит, уменьшаем огонь и тушим 20 минут.
Натираем сыр сверху посыпаем мелко рубленой зеленью. Оставляем под крышкой на 5 минут, чтобы блюдо еще распарилось и подаем к столу.
К такой гречке можно подавать рыбные и мясные закуски, салаты и маринованные овощи.
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