Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приготовить семье дома, они оценили, делюсь

Рецепт болгарской гречки понравился всей моей семье и теперь предлагаю вам попробовать это ароматное, аппетитное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крупа гречневая, 300 г;

бульон любой, 500 г;

шампиньоны, 400 г;

соль, перец, специи, зелень;

масло сливочное, 30 г;

сыр, 100 г;

лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Грибы мелко режем и обжариваем на растительном масле до полуготовности.

Лук режем кубиками и добавляем к грибам, тушим 10 минут. Почти в конце солим и перчим.

Всыпаем промытую гречневую крупу, перемешиваем и заливаем бульоном. Берите любой, я готовил и с мясным, и с овощным – в любом случае, получается очень вкусно.

Накрываем крышкой. Когда закипит, уменьшаем огонь и тушим 20 минут.

Натираем сыр сверху посыпаем мелко рубленой зеленью. Оставляем под крышкой на 5 минут, чтобы блюдо еще распарилось и подаем к столу.

К такой гречке можно подавать рыбные и мясные закуски, салаты и маринованные овощи.