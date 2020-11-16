Беру тонкий лаваш, нарезаю ножницами прямо в сковородку и готовлю быстрый завтрак, буквально за 10 минут

С чего обычно начинается утро, конечно же с завтрака! А если этот завтрак готовится буквально 10 минут, утро получается вдвойне добрым.
Сегодня я вам предложу рецепт приготовления быстрого и вкусного завтрака (или не завтрака) на сковороде, где в основу идёт самый обыкновенный тонкий лаваш. В результате получается что-то вроде а-ля пиццы!!!
Готовится такое блюдо буквально 10 минут — это реально просто, вкусно и довольно необычно.
Ингредиенты для приготовления:
Тонкий лаваш – 1 шт.
Яйца – 4 шт.
Молоко – 120-150 мл
Сыр сулугуни – 100 г
Помидоры – 1-2 шт.
Соль, черный молотый перец — по вкусу
И буквально 2 ч. л. растительного масла
Начинаем готовить…
Берём самый обыкновенный лист тонкого лаваша и ножницами нарезаем его на полоски толщиной 2-3 см. Это можно сделать конечно же и острым ножом, но ножницы значительно удобнее. Далее в сковороду наливаем совсем немного растительного масла и сразу же закладываем нарезанный лаваш. Включаем огонь и начинаем быстренько готовить заливку…
В миску разбиваем яйца, вливаем молоко, добавляем по вкусу соль и черный молотый перец (еще можно добавить каких-нибудь специй) и венчиком взбиваем смесь.
Яичную смесь вливаем в сковороду, полностью покрывая лаваш.
Сверху выкладываем помидоры, которые нарезаем тонкими кружочками или дольками.
Затем натираем сыр на крупной терке — прямо в сковороду, не марая лишней посуды! Накрываем сковороду крышкой и готовим 7-8 минут — как только сыр расплавится, сковороду убираем с плиты. В данном рецепте я использую сулугуни, но можно взять абсолютно любой сыр, который хорошо плавится. А еще можно добавить нарезанную колбасу или вареную куриную грудку — тогда это точно будет утренняя быстрая пицца! Это действительно очень вкусно, сытно, просто и быстро – идеальный завтрак или перекус. Готовьте, пробуйте, Приятного аппетит
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