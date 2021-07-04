Как быстро готовить малосольные огурцы: подруги назвали мой способ «странным», а потом стали делать также

Простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков, которые отлично подходят на праздничный стол и просто к обеду и ужину. Рецепт хорош тем, что можно брать все ингредиенты в произвольном количестве.

И соль не взвешиваю, и воду не отмеряю. Не варю рассол! Поэтому друзья и называют мой способ странным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

зелень и листья по вкусу;

чеснок;

соль.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и, если овощи вялые, можно залить холодной и чистой, желательно родниковой водой, на несколько часов.

В чистую банку укладываем специи, зелень, укроп и дольки чеснока.

Заполняем банку огурцами, насыпаем 1 столовую ложку соли и заливаем кипяток.

Именно кипяток. Только вода закипела — заливаю сразу.

Накрываем банку пластмассовой крышкой и переворачиваем несколько раз, чтобы соль растворилась.

Оставляем банку на сутки в комнате и можно пробовать.

Такие огурчики прекрасно дополняют любое блюдо, подходят даже для разных салатов.