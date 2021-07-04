Как быстро готовить малосольные огурцы: подруги назвали мой способ «странным», а потом стали делать также

Простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков, которые отлично подходят на праздничный стол и просто к обеду и ужину. Рецепт хорош тем, что можно брать все ингредиенты в произвольном количестве.
И соль не взвешиваю, и воду не отмеряю. Не варю рассол! Поэтому друзья и называют мой способ странным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- зелень и листья по вкусу;
- чеснок;
- соль.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и, если овощи вялые, можно залить холодной и чистой, желательно родниковой водой, на несколько часов.
В чистую банку укладываем специи, зелень, укроп и дольки чеснока.
Заполняем банку огурцами, насыпаем 1 столовую ложку соли и заливаем кипяток.
Именно кипяток. Только вода закипела — заливаю сразу.
Накрываем банку пластмассовой крышкой и переворачиваем несколько раз, чтобы соль растворилась.
Оставляем банку на сутки в комнате и можно пробовать.
Такие огурчики прекрасно дополняют любое блюдо, подходят даже для разных салатов.
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