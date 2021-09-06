Десерт Брачная ночь. Лакомство похоже на Тирамису только без выпечки

Десерт Брачная ночь по вкусу напоминает настоящий Тирамису, но готовится очень просто.
Десерт Брачная ночь: ингредиенты
- Грецкий орех — 100 гр. (сто грамм)
- Печенье — 300 гр. (триста грамм)
- Сливки — 30 % — 200 мл. (двести миллилитров)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Сгущённое молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
Способ приготовления:
- Возьмите по 150 гр. белого и чёрного печенья, поместите в отдельные полиэтиленовые пакеты и превратите в крошку.
- Грецкий орех также измельчите удобным для вас способом.
- Из лимона выжмите сок.
- В ёмкость вылейте холодные сливки и взбейте на средней скорости, добавьте сгущёнку и снова продолжайте взбивать.
- К сливкам добавьте лимонный сок и взбивайте до загустения.
- Возьмите удобные стаканы, на дно по очереди добавьте крошку, в промежутках выложите орешки и крем. Продолжайте выкладывать крошку и крем слоями, чтобы верхним слоем был крем. В промежутке немного опрысните ликёром и посыпайте орешками, сверху украсьте гранатом.
Десерт Брачная ночь: видео
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии