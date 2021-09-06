Скатерть-Самобранка

5 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Десерт Брачная ночь. Лакомство похоже на Тирамису только без выпечки

Десерт Брачная ночь по вкусу напоминает настоящий Тирамису, но готовится очень просто.

Десерт Брачная ночь: ингредиенты

Десерт Брачная ночь

  1. Грецкий орех — 100 гр. (сто грамм)
  2. Печенье — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сливки — 30 % — 200 мл. (двести миллилитров)
  4. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  5. Сгущённое молоко — 200 мл. (двести миллилитров)

Способ приготовления:

  • Возьмите по 150 гр. белого и чёрного печенья, поместите в отдельные полиэтиленовые пакеты и превратите в крошку.
  • Грецкий орех также измельчите удобным для вас способом.
  • Из лимона выжмите сок.
  • В ёмкость вылейте холодные сливки и взбейте на средней скорости, добавьте сгущёнку и снова продолжайте взбивать.
  • К сливкам добавьте лимонный сок и взбивайте до загустения.
  • Возьмите удобные стаканы, на дно по очереди добавьте крошку, в промежутках выложите орешки и крем. Продолжайте выкладывать крошку и крем слоями, чтобы верхним слоем был крем. В промежутке немного опрысните ликёром и посыпайте орешками, сверху украсьте гранатом.

Десерт Брачная ночь. Лакомство похоже на Тирамису только без выпечки 4

Десерт Брачная ночь: видео

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх