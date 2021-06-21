Торт Пьяная вишня. Рецепт, о котором невозможно молчать

Торт Пьяная вишня необыкновенно вкусный и нежный торт, который просто не может не понравиться.
Торт Пьяная вишня: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сода — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
Крем:
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
Глазурь:
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Молоко — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Какао — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Вишня
- Вино
Способ приготовления:
- Залейте вишню красным вином и выдержите сутки.
- Приготовьте тесто: взбейте 5 яиц с 1 стаканом сахара, затем добавьте 0,5 ч.л соды, 2 ст. л какао и 1 стакан муки. Перемешайте и испеките корж. После того, как корж остынет, срежьте верхушку и выньте серединку, форма должна остаться пустая.
- Приготовьте крем — Взбейте сгущённое молоко со сливочным маслом, добавьте мякиш торта торта, крем и вишню.
- Соедините и уложите обратно в пустую форму.
- Теперь приготовьте глазурь: соедините молоко , сахар и какао, поставьте на огонь и постоянно помешивайте.
- После того, как снимите с огня, добавьте 2 ст. л сливочного масла.
- Торт закройте крышкой коржа и залейте глазурью. Сверху украсьте вишнями.
Торт Пьяная вишня получается невероятно вкусным.
Приятного аппетита!
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