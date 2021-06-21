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Торт Пьяная вишня. Рецепт, о котором невозможно молчать

Торт Пьяная вишня необыкновенно вкусный и нежный торт, который просто не может не понравиться.

Торт Пьяная вишня: ингредиенты

Торт Пьяная вишня

Тесто:

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  3. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Сода — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  5. Мука — 1 ст. (один стакан)

Крем:

  1. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)

Глазурь:

  1. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Молоко — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  3. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Какао — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  5. Вишня
  6. Вино

Способ приготовления:

  • Залейте вишню красным вином и выдержите сутки.
  • Приготовьте тесто: взбейте 5 яиц с 1 стаканом сахара, затем добавьте 0,5 ч.л соды, 2 ст. л какао и 1 стакан муки. Перемешайте и испеките корж. После того, как корж остынет, срежьте верхушку и выньте серединку, форма должна остаться пустая.
  • Приготовьте крем — Взбейте сгущённое молоко со сливочным маслом, добавьте мякиш торта торта, крем и вишню.
  • Соедините и уложите обратно в пустую форму.
  • Теперь приготовьте глазурь: соедините молоко , сахар и какао, поставьте на огонь и постоянно помешивайте.
  • После того, как снимите с огня, добавьте 2 ст. л сливочного масла.
  • Торт закройте крышкой коржа и залейте глазурью. Сверху украсьте вишнями.

Торт Пьяная вишня получается невероятно вкусным.

Торт Пьяная вишня. Рецепт, о котором невозможно молчать 2

Приятного аппетита!

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