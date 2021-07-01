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Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Картофель и фарш всегда идеально сочетаются, получаются незамысловатые, но сытные и вкусные блюда. Можно подавать к ужину или на обед, приготовить на скорую руку перед приходом гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш говяжий или любой, 450 г;
  • картофель, 1 кг;
  • лук, 1 шт;
  • помидоры, 400 г;
  • сыр, 100 г;
  • зелень по вкусу;
  • масло растительное;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Картофель режем кусками и отвариваем в подсоленной воде.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Добавляем фарш к луку, перемешиваем и обжариваем.

Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Солим и перчим, добавляем разные специи по своему вкусу и мелко нарезанные томаты, перемешиваем, тушим.

Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Зелень мелко рубим.

Картофель превращаем в пюре с укропом.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Из пюре делаем шарики и выкладываем в форму.

Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Донышком стакана делаем углубление в шариках, насыпаем немного тертого сыра и выкладываем фарш, сверху присыпаем остатками сыра.

Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Запекаем при 200 градусах около 10 минут.

Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Блюдо получается очень вкусным и красивым, поэтому я часто подаю его на праздничный стол. Детям тоже нравится, только специй добавляют меньше.

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