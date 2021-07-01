Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Картофель и фарш всегда идеально сочетаются, получаются незамысловатые, но сытные и вкусные блюда. Можно подавать к ужину или на обед, приготовить на скорую руку перед приходом гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш говяжий или любой, 450 г;

картофель, 1 кг;

лук, 1 шт;

помидоры, 400 г;

сыр, 100 г;

зелень по вкусу;

масло растительное;

соль, перец.

Процесс приготовления

Картофель режем кусками и отвариваем в подсоленной воде.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Добавляем фарш к луку, перемешиваем и обжариваем.

Солим и перчим, добавляем разные специи по своему вкусу и мелко нарезанные томаты, перемешиваем, тушим.

Зелень мелко рубим.

Картофель превращаем в пюре с укропом.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Из пюре делаем шарики и выкладываем в форму.

Донышком стакана делаем углубление в шариках, насыпаем немного тертого сыра и выкладываем фарш, сверху присыпаем остатками сыра.

Запекаем при 200 градусах около 10 минут.