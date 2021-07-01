Рецепт из простых ингредиентов от бабушки всех ошеломил! Легкий, сытный ужин

Картофель и фарш всегда идеально сочетаются, получаются незамысловатые, но сытные и вкусные блюда. Можно подавать к ужину или на обед, приготовить на скорую руку перед приходом гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш говяжий или любой, 450 г;
- картофель, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- помидоры, 400 г;
- сыр, 100 г;
- зелень по вкусу;
- масло растительное;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Картофель режем кусками и отвариваем в подсоленной воде.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до мягкости.
Добавляем фарш к луку, перемешиваем и обжариваем.
Солим и перчим, добавляем разные специи по своему вкусу и мелко нарезанные томаты, перемешиваем, тушим.
Зелень мелко рубим.
Картофель превращаем в пюре с укропом.
Форму для запекания смазываем растительным маслом.
Из пюре делаем шарики и выкладываем в форму.
Донышком стакана делаем углубление в шариках, насыпаем немного тертого сыра и выкладываем фарш, сверху присыпаем остатками сыра.
Запекаем при 200 градусах около 10 минут.
Блюдо получается очень вкусным и красивым, поэтому я часто подаю его на праздничный стол. Детям тоже нравится, только специй добавляют меньше.
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