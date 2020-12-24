Сырные пончики: секретный рецепт

Сырные пончики! Вот недавно за чашечкой чая вспомнился мне один хороший рецепт сырных пончиков. Да как вспомнился, сразу захотелось их приготовить.

Ну чай я, конечно допила, но сразу пообещала себе, что назавтра на чай на столе в красивой корзиночке будут лежать воздушные и привлекательные сырные пончики.

Было это вчера, а сегодня я решила исполнить своё обещание и заодно поделиться рецептиком со всеми, кому тоже захочется устроить такое чаепитие.

Пошаговый рецепт приводится ниже.

Сырные пончики: ингредиенты

Сто граммов муки

Пятьдесят граммов сыра пармезан

Пятьсот граммов сыра моцарелла (можно, конечно, взять и любой другой сорт сыров: главное, чтобы они хорошо плавились и нравились Вам)

Крупное куриное яйцо

Половина чайной ложки сушёной душицы (по-другому её называют орегано)

Сушёная перечная мята

Пятьсот миллилитров растительного масла (пончики должны прожариваться, полностью окунувшись в растительное масло)

Немного панировочных сухарей

Сырные пончики: пошаговый рецепт приготовления

Взять две тёрки — одну с мелкой фракцией и одну — с относительно крупной. На мелкой фракции тёрки нужно натереть сыр пармезан, тем временем, как крупная тёрка предназначена для сыра моцарелла. Натереть сыры можно в одну и ту же глубокую миску. В другой ёмкости взбить куриное яйцо. Влить яичную массу в нашу глубокую миску. Посыпать душицей и перечной мятой. Хорошо размешать. Начать постепенно добавлять муку, просеивая её и перемешивая массу, находящуюся в миске. Самое время замесить тесто. Хорошо, тесто получилось именно таким, как надо — плотненьким и эластичным. Отщипнуть небольшое количество теста и ладошками сформировать шарик. Затем второй, третий… Шарики делаем маленькие, так как при жарке они увеличиваются в размерах. Панировочные сухари распределить по подносу и прокатить по ним шарики. Процесс этот очень весёлый и очень похож на детскую игру в снеговичка, только в меньшем масштабе. Налить в кастрюлю подсолнечное масло и поставить на огонь. Масло должно прогреться до ста пятидесяти градусов. Теперь можно закинуть в кастрюлю несколько шариков (не все сразу). Прожаривать пончики в масле, пока они не схватятся золотистой корочкой.

Подготовить бумажные полотенчики. Очень аккуратно, чтобы случайно не брызнуть маслом и не ошпариться, достать пончики с помощью шумовки. Выложить их на расстеленные бумажные полотенца.

Сырные пончики: готовы

Когда масло стечёт, положим пончики в выбранную нами корзиночку. Ну и приятного нам с Вами чаепития!