Вкуснее любого торта. Популярный мега вкусный десерт Трайфл на праздничный стол

Десерт получается настолько вкусным, красивым и аппетитным, что он точно станет одним из пунктов вашего любого праздничного меню. Шоколад, арахис, вареная сгущенка – это настоящее удовольствие лакомки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 130 г;
- молоко и растительное масло по 150 мл;
- какао, 2 ст.л;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 180 г.
Для приготовления крема необходимо:
- сливки жирные, 500 г;
- пудра сахарная, 3 ст.л;
- сгущенка вареная, 3 ст.л.
Для приготовления ганаша нужно:
- шоколад, 300 г;
- арахис, 100 г;
- сливки, 150 г.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с сахаром до густой и стойкой массы.
Вливаем молоко и растительное масло (рафинированное), взбиваем.
Соединяем муку, какао и разрыхлитель, просеиваем и всыпаем в массу.
Вымешиваем тесто.
Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.
Остужаем и ломаем на кусочки.
Взбиваем холодные сливки до пышности, добавляем сахарную пудру и взбиваем.
Добавляем сгущенку и взбиваем до однородности.
Шоколад смешиваем со сливками и топим любым удобным для вас способом. Перемешиваем до однородности.
Всыпаем арахис.
Совет: немного обжарьте орехи и поломайте на кусочки.
Формировать десерт лучше в креманках.
Насыпаем до половины кусочки бисквита, можно еще пропитать молоком или сливками.
Сверху выкладываем крем и заливаем все шоколадом с орехами.
Ставим на 1 час в холодильник.
В шоколад вы еще можете добавить цедру мандарина или апельсина, любые добавки по своему вкусу.
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