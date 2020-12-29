Вкуснее любого торта. Популярный мега вкусный десерт Трайфл на праздничный стол

Десерт получается настолько вкусным, красивым и аппетитным, что он точно станет одним из пунктов вашего любого праздничного меню. Шоколад, арахис, вареная сгущенка – это настоящее удовольствие лакомки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 130 г;

молоко и растительное масло по 150 мл;

какао, 2 ст.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 180 г.

Для приготовления крема необходимо:

сливки жирные, 500 г;

пудра сахарная, 3 ст.л;

сгущенка вареная, 3 ст.л.

Для приготовления ганаша нужно:

шоколад, 300 г;

арахис, 100 г;

сливки, 150 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с сахаром до густой и стойкой массы.

Вливаем молоко и растительное масло (рафинированное), взбиваем.

Соединяем муку, какао и разрыхлитель, просеиваем и всыпаем в массу.

Вымешиваем тесто.

Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.

Остужаем и ломаем на кусочки.

Взбиваем холодные сливки до пышности, добавляем сахарную пудру и взбиваем.

Добавляем сгущенку и взбиваем до однородности.

Шоколад смешиваем со сливками и топим любым удобным для вас способом. Перемешиваем до однородности.

Всыпаем арахис.

Совет: немного обжарьте орехи и поломайте на кусочки.

Формировать десерт лучше в креманках.

Насыпаем до половины кусочки бисквита, можно еще пропитать молоком или сливками.

Сверху выкладываем крем и заливаем все шоколадом с орехами.

Ставим на 1 час в холодильник.

В шоколад вы еще можете добавить цедру мандарина или апельсина, любые добавки по своему вкусу.