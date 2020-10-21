Рецепт дала теща: 5 минут и готово! Закуска из лука и помидоров уже покорила сердца всех друзей

Такая закусочка готовится в считанные минуты, а получается очень вкусно. Так мало того, она и выглядит просто изумительно и я ее всегда ставлю на стол своим гостям, которые ее уже давно оценили по достоинству. Просто, но оригинально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук ялтинский или обычный, 2 шт;

растительное масло, 50 мл;

мед, 1 ст.л;

перец, четверть ч.л;

острый перец, половинка;

чеснок, 3 зубчика;

базилик свежий или сухой;

помидоры, 500 г.

Процесс приготовления

Как я уже сказал, лук берите любой, хотя очень вкусно с ялтинским. Режем его тонкими полукольцами.

Теперь готовим заправку. Берем растительное масло и смешиваем с медом и перцем.

Острый перец свежий натираем на мелкой терке или пользуемся прессом для чеснока и добавляем в заправку.

Базилик свежий небольшой пучок мелко рубим или берем сухой базилик и смешиваем с заправкой.

Чеснок мелко рубим и добавляем в заправку. Перемешиваем и оставляем настаиваться.

Помидоры берите любые, у меня с огорода сливки, но подходят любые. Режем их на дольки или просто на 2 части.

В емкости кладем слой томатов.

Лук разминаем руками чтобы он пустил сок и смешиваем его с заправкой.

Выкладываем на томаты слой лука в заправке, потом слой помидор, слой лука и т.

Чередуем, пока не закончатся все продукты.

Накрываем емкость с закуской и ставим в холодильник охладиться на 5 – 20 минут.

Отлично сочетается с шашлыками, замеченной в духовке птицей и рыбой, подходит к селедочке.