Скатерть-Самобранка

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Рецепт дала теща: 5 минут и готово! Закуска из лука и помидоров уже покорила сердца всех друзей

Такая закусочка готовится в считанные минуты, а получается очень вкусно. Так мало того, она и выглядит просто изумительно и я ее всегда ставлю на стол своим гостям, которые ее уже давно оценили по достоинству. Просто, но оригинально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лук ялтинский или обычный, 2 шт;
  • растительное масло, 50 мл;
  • мед, 1 ст.л;
  • перец, четверть ч.л;
  • острый перец, половинка;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • базилик свежий или сухой;
  • помидоры, 500 г.

Процесс приготовления

Как я уже сказал, лук берите любой, хотя очень вкусно с ялтинским. Режем его тонкими полукольцами.

Теперь готовим заправку. Берем растительное масло и смешиваем с медом и перцем.

Острый перец свежий натираем на мелкой терке или пользуемся прессом для чеснока и добавляем в заправку.

Базилик свежий небольшой пучок мелко рубим или берем сухой базилик и смешиваем с заправкой.

Чеснок мелко рубим и добавляем в заправку. Перемешиваем и оставляем настаиваться.

Помидоры берите любые, у  меня с огорода сливки, но подходят любые. Режем их на дольки или просто на 2 части.

В емкости кладем слой томатов.

Лук разминаем руками чтобы он пустил сок и смешиваем его с заправкой.

Выкладываем на томаты слой лука в заправке, потом слой помидор, слой лука и т.

.

Чередуем, пока не закончатся все продукты.

Накрываем емкость с закуской и ставим в холодильник охладиться на 5 – 20 минут.

Рецепт дала теща: 5 минут и готово! Закуска из лука и помидоров уже покорила сердца всех друзей

Отлично сочетается с шашлыками, замеченной в духовке птицей и рыбой, подходит к селедочке.

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