Рецепт дала теща: 5 минут и готово! Закуска из лука и помидоров уже покорила сердца всех друзей

Такая закусочка готовится в считанные минуты, а получается очень вкусно. Так мало того, она и выглядит просто изумительно и я ее всегда ставлю на стол своим гостям, которые ее уже давно оценили по достоинству. Просто, но оригинально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук ялтинский или обычный, 2 шт;
- растительное масло, 50 мл;
- мед, 1 ст.л;
- перец, четверть ч.л;
- острый перец, половинка;
- чеснок, 3 зубчика;
- базилик свежий или сухой;
- помидоры, 500 г.
Процесс приготовления
Как я уже сказал, лук берите любой, хотя очень вкусно с ялтинским. Режем его тонкими полукольцами.
Теперь готовим заправку. Берем растительное масло и смешиваем с медом и перцем.
Острый перец свежий натираем на мелкой терке или пользуемся прессом для чеснока и добавляем в заправку.
Базилик свежий небольшой пучок мелко рубим или берем сухой базилик и смешиваем с заправкой.
Чеснок мелко рубим и добавляем в заправку. Перемешиваем и оставляем настаиваться.
Помидоры берите любые, у меня с огорода сливки, но подходят любые. Режем их на дольки или просто на 2 части.
В емкости кладем слой томатов.
Лук разминаем руками чтобы он пустил сок и смешиваем его с заправкой.
Выкладываем на томаты слой лука в заправке, потом слой помидор, слой лука и т..
Чередуем, пока не закончатся все продукты.
Накрываем емкость с закуской и ставим в холодильник охладиться на 5 – 20 минут.
Отлично сочетается с шашлыками, замеченной в духовке птицей и рыбой, подходит к селедочке.
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