Испанские булочки. Эти пышки просто тают во рту

Испанские булочки очень вкусный и интересный десерт. Такие лёгкие, пышные булочки понравятся Вашим деткам.
Испанские булочки: ингредиенты
- Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Сахар — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Тёплая вода — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Соедините муку, дрожжи, сахар и соль в чаше миксера и перемешайте.
- Затем добавьте остальные ингредиенты, перемешайте ложкой и месите тесто до эластичности при помощи насадки крючок 10 минут. Тесто должно получиться мягким и не липким.
- Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пищевой плёнкой и оставьте до увеличения в два раза.
- Застелите противень пекарской бумагой.
- Тесто разделите на 4 части, возьмите часть теста и на столе растягивайте его в прямоугольник, а затем тщательно смажьте сливочным маслом.
- Начинку выложите в ряд по большой стороне и начните сворачивать рулет. Края рулета заверните в улитки.
- Булочки выложите на противень, сверху смажьте маслом. Аналогично поступите с остальными частями.
- Противень поставьте в тёплое место минут на 30-40, чтобы булочки подошли.
- Булочки выпекайте в разогретой до 180 градусов и 20 минут до готовности.
- Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой и переложите на решётку остывать.
Испанские булочки идеально подойдут к чаю!
Пеките на здоровье!
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