Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

Пирог с кабачками и сыром! Обязательно попробуйте приготовить пирог с кабачками и сыром. Этот очень вкусный и сытный пирог понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.

Пирог с кабачками и сыром: ингредиенты

половина килограмма кабачков

одна большая головка репчатого лука

пара зубчиков чеснока

сто граммов сыра

три яйца

стакан с маленькой горкой муки

чайная ложка разрыхлителя

тридцать граммов шпината можно брать и другую зелень

соль, перец и итальянские травы – по вкусу

растительное масло – для смазки

Пирог с кабачками и сыром: как приготовить

Начать надо с теста:

Взять молодые кабачки, хорошо помыть и, не очищая, натереть на крупной фракции терки. Поместить в глубокую емкость.

Сыр натереть на мелкой терке и отправить к кабачкам.

Репчатый лук почистить, помыть, подсушить полотенцем, разрезать на крупные доли и положить в чашу для блендера.

Чеснок почистить и поместить в ту же чашу.

Лук и чеснок хорошо измельчить блендером и отправить к кабачкам и сыру.

Яйца хорошо взбить венчиком в отдельной емкости.

Шпинат или же другую зелень почистить, помыть и просушить в центрифуге. Мелко ее нарубить и отправить к остальным ингредиентам.

Все хорошо размешать и залить взбитыми яйцами. Снова перемешать.

Снова перемешать. Посолить, поперчить и добавить итальянские травы. Снова перемешать деревянной лопаточкой.

Муку в несколько приемов просеять в емкость с кабачками. После каждого хорошо нужно все хорошо перемешать.

В самом конце добавить разрыхлитель и тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу.

А теперь нужно приступить к выпечке самого пирога:

Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой.

Смазать дно и бока формы растительным маслом.

Тесто выложить в форму.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Пирог отправить в духовку на три четверти часа.

Вот мы и приготовили наш вкусный закусочный пирог с кабачками и сыром. Аромат нашего пирога распространился по всему дому.

Готовый пирог выложить на плоскую красивую тарелку и дать ему немного остыть. После разделить на порционные кусочки и можно нести на стол.

Пирог с кабачками и сыром: готов

Зовите всех домочадцев и приятного всем аппетита!