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Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

Пирог с кабачками и сыром! Обязательно попробуйте приготовить пирог с кабачками и сыром. Этот очень вкусный и сытный пирог понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.

Пирог с кабачками и сыром: ингредиенты

  • половина килограмма кабачков

Пирог с кабачками и сыром

  • одна большая головка репчатого лука
  • пара зубчиков чеснока
  • сто граммов сыра
  • три яйца
  • стакан с маленькой горкой муки
  • чайная ложка разрыхлителя
  • тридцать граммов шпината можно брать и другую зелень
  • соль, перец и итальянские травы – по вкусу
  • растительное масло – для смазки

Пирог с кабачками и сыром: как приготовить

Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

Начать надо с теста:

  • Взять молодые кабачки, хорошо помыть и, не очищая, натереть на крупной фракции терки. Поместить в глубокую емкость.
  • Сыр натереть на мелкой терке и отправить к кабачкам.
  • Репчатый лук почистить, помыть, подсушить полотенцем, разрезать на крупные доли и положить в чашу для блендера.
  • Чеснок почистить и поместить в ту же чашу.

Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

  • Лук и чеснок хорошо измельчить блендером и отправить к кабачкам и сыру.
  • Яйца хорошо взбить венчиком в отдельной емкости.
  • Шпинат или же другую зелень почистить, помыть и просушить в центрифуге. Мелко ее нарубить и отправить к остальным ингредиентам.
  • Все хорошо размешать и залить взбитыми яйцами.
    Снова перемешать.
  • Посолить, поперчить и добавить итальянские травы. Снова перемешать деревянной лопаточкой.
  • Муку в несколько приемов просеять в емкость с кабачками. После каждого хорошо нужно все хорошо перемешать.
  • В самом конце добавить разрыхлитель и тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу.

А теперь нужно приступить к выпечке самого пирога:

  • Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой.
  • Смазать дно и бока формы растительным маслом.
  • Тесто выложить в форму.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Пирог отправить в духовку на три четверти часа.

Вот мы и приготовили наш вкусный закусочный пирог с кабачками и сыром. Аромат нашего пирога распространился по всему дому.

Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

Готовый пирог выложить на плоскую красивую тарелку и дать ему немного остыть. После разделить на порционные кусочки и можно нести на стол.

Пирог с кабачками и сыром: готов

Зовите всех домочадцев и приятного всем аппетита!

Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение! - На Кухне

Пирог с кабачками и сыром! Обязательно попробуйте приготовить пирог с кабачками и сыром. Этот очень вкусный и сытный пирог понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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