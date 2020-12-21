Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение!

Пирог с кабачками и сыром! Обязательно попробуйте приготовить пирог с кабачками и сыром. Этот очень вкусный и сытный пирог понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.
Пирог с кабачками и сыром: ингредиенты
- половина килограмма кабачков
- одна большая головка репчатого лука
- пара зубчиков чеснока
- сто граммов сыра
- три яйца
- стакан с маленькой горкой муки
- чайная ложка разрыхлителя
- тридцать граммов шпината можно брать и другую зелень
- соль, перец и итальянские травы – по вкусу
- растительное масло – для смазки
Пирог с кабачками и сыром: как приготовить
Начать надо с теста:
- Взять молодые кабачки, хорошо помыть и, не очищая, натереть на крупной фракции терки. Поместить в глубокую емкость.
- Сыр натереть на мелкой терке и отправить к кабачкам.
- Репчатый лук почистить, помыть, подсушить полотенцем, разрезать на крупные доли и положить в чашу для блендера.
- Чеснок почистить и поместить в ту же чашу.
- Лук и чеснок хорошо измельчить блендером и отправить к кабачкам и сыру.
- Яйца хорошо взбить венчиком в отдельной емкости.
- Шпинат или же другую зелень почистить, помыть и просушить в центрифуге. Мелко ее нарубить и отправить к остальным ингредиентам.
- Все хорошо размешать и залить взбитыми яйцами. Снова перемешать.
- Посолить, поперчить и добавить итальянские травы. Снова перемешать деревянной лопаточкой.
- Муку в несколько приемов просеять в емкость с кабачками. После каждого хорошо нужно все хорошо перемешать.
- В самом конце добавить разрыхлитель и тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу.
А теперь нужно приступить к выпечке самого пирога:
- Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой.
- Смазать дно и бока формы растительным маслом.
- Тесто выложить в форму.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Пирог отправить в духовку на три четверти часа.
Вот мы и приготовили наш вкусный закусочный пирог с кабачками и сыром. Аромат нашего пирога распространился по всему дому.
Готовый пирог выложить на плоскую красивую тарелку и дать ему немного остыть. После разделить на порционные кусочки и можно нести на стол.
Пирог с кабачками и сыром: готов
Зовите всех домочадцев и приятного всем аппетита!
Пирог с кабачками и сыром: прекрасное решение! - На Кухне
Пирог с кабачками и сыром! Обязательно попробуйте приготовить пирог с кабачками и сыром. Этот очень вкусный и сытный пирог понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.
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