Оладьи из яблок и кабачков. Нежное блюдо для всей семьи

Яблочные оладьи знакомы всем. Но если вы еще добавите кабачки, тогда получите очень нежное блюдо, которое многим точно понравится и станет прекрасным пунктом в вашем меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 2 шт;

кабачки, 500 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 150 г;

масло растительное 80 мл;

мука, 250 г;

соль и сода по четверти ч.л.

Процесс приготовления

Очищаем кабачки и яблоки от кожуры, и трем на средней терке. Кабачки лучше тереть отдельно и выложить массу в сито или отжать, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Смешиваем обе массы, добавляем яйца и сахар, соль, просеянную муку с содой.

Вымешиваем густое тесто.

Совет: мука у всех разная, поэтому добавляйте столько, чтобы получилось густое тесто, не растекающееся сильно по сковороде. Если нравятся разные ароматы, добавьте ванилин.

Разогреваем растительное масло и выкладываем по столовой ложке теста.

Обжариваем по несколько минут с двух сторон до румяности.

Подаю такое лакомство с медом или со сметаной, получается очень вкусно. Если любите корицу с яблочными вкусами, добавляйте и эту специю.