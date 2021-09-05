Оладьи из яблок и кабачков. Нежное блюдо для всей семьи

Яблочные оладьи знакомы всем. Но если вы еще добавите кабачки, тогда получите очень нежное блюдо, которое многим точно понравится и станет прекрасным пунктом в вашем меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 2 шт;
- кабачки, 500 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 150 г;
- масло растительное 80 мл;
- мука, 250 г;
- соль и сода по четверти ч.л.
Процесс приготовления
Очищаем кабачки и яблоки от кожуры, и трем на средней терке. Кабачки лучше тереть отдельно и выложить массу в сито или отжать, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Смешиваем обе массы, добавляем яйца и сахар, соль, просеянную муку с содой.
Вымешиваем густое тесто.
Совет: мука у всех разная, поэтому добавляйте столько, чтобы получилось густое тесто, не растекающееся сильно по сковороде. Если нравятся разные ароматы, добавьте ванилин.
Разогреваем растительное масло и выкладываем по столовой ложке теста.
Обжариваем по несколько минут с двух сторон до румяности.
Подаю такое лакомство с медом или со сметаной, получается очень вкусно. Если любите корицу с яблочными вкусами, добавляйте и эту специю.
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