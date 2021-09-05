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Оладьи из яблок и кабачков. Нежное блюдо для всей семьи

Яблочные оладьи знакомы всем. Но если вы еще добавите кабачки, тогда получите очень нежное блюдо, которое многим точно понравится и станет прекрасным пунктом в вашем меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яблоки, 2 шт;
  • кабачки, 500 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 150 г;
  • масло растительное 80 мл;
  • мука, 250 г;
  • соль и сода по четверти ч.л.

Процесс приготовления

Очищаем кабачки и яблоки от кожуры, и трем на средней терке. Кабачки лучше тереть отдельно и выложить массу в сито или отжать, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Смешиваем обе массы, добавляем яйца и сахар, соль, просеянную муку с содой.

Вымешиваем густое тесто.

Совет: мука у всех разная, поэтому добавляйте столько, чтобы получилось густое тесто, не растекающееся сильно по сковороде. Если нравятся разные ароматы, добавьте ванилин.

Разогреваем растительное масло и выкладываем по столовой ложке теста.

Обжариваем по несколько минут с двух сторон до румяности.

Оладьи из яблок и кабачков. Нежное блюдо для всей семьи

Подаю такое лакомство с медом или со сметаной, получается очень вкусно. Если любите корицу с яблочными вкусами, добавляйте и эту специю.

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