В последнее время покупаю самую дешевую морковку: показываю, что я из нее готовлю: рецепт необычной закуски

Морковный, закусочный рулет из самых простых и доступных продуктов получается не только очень вкусным, но и красивым. Рулет я делаю с самыми разными начинками и получается огромное блюдо необычной и оригинальной закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 3 шт;
- яйца, 5 шт;
- соль, перец.
Для приготовления начинки необходимо:
- корейская морковь, 250 г;
- крабовые палочки, 240 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Начинку берите любую по своему вкусу, но и с моим вариантом, получается очень вкусно, почти, как суши.
Трем морковь на средней терке и тушим на растительном масле под крышкой около 15 минут до готовности.
Белки взбиваем с солью до стойкой пены.
Морковь остужаем и смешиваем с желтками, перемешиваем до однородности.
Добавляем белок и вымешиваем аккуратно лопаткой.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем.
Запекаем бисквит при 180 градусах около 15 минут до золотистости.
Остужаем бисквит.
Для начинки трем на крупной терке огурец и крабовые палочки, можно еще добавить рубленой зелени, майонеза по вкусу.
Выкладываем ровным слоем на рулет.
Сверху посыпаем корейской морковью и сворачиваем рулет.
Отправляем в холодильник на пару часов, потом режем порционными кусочками и подаем к столу.
Чтобы начинка не потекла, тертый огурец слегка отожмите и потом смешайте с крабовыми палочками.
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