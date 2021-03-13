В последнее время покупаю самую дешевую морковку: показываю, что я из нее готовлю: рецепт необычной закуски

Морковный, закусочный рулет из самых простых и доступных продуктов получается не только очень вкусным, но и красивым. Рулет я делаю с самыми разными начинками и получается огромное блюдо необычной и оригинальной закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 3 шт;

яйца, 5 шт;

соль, перец.

Для приготовления начинки необходимо:

корейская морковь, 250 г;

крабовые палочки, 240 г;

огурец свежий, 1 шт;

майонез.

Процесс приготовления

Начинку берите любую по своему вкусу, но и с моим вариантом, получается очень вкусно, почти, как суши.

Трем морковь на средней терке и тушим на растительном масле под крышкой около 15 минут до готовности.

Белки взбиваем с солью до стойкой пены.

Морковь остужаем и смешиваем с желтками, перемешиваем до однородности.

Добавляем белок и вымешиваем аккуратно лопаткой.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем.

Запекаем бисквит при 180 градусах около 15 минут до золотистости.

Остужаем бисквит.

Для начинки трем на крупной терке огурец и крабовые палочки, можно еще добавить рубленой зелени, майонеза по вкусу.

Выкладываем ровным слоем на рулет.

Сверху посыпаем корейской морковью и сворачиваем рулет.

Отправляем в холодильник на пару часов, потом режем порционными кусочками и подаем к столу.