Рагу с мясом по-боснийски. Рецепт боснийских и герцеговинских народов с овощами и зеленью

Рагу с мясом по-боснийски получается очень вкусным и ароматным, вашим гостям очень понравится.
Рагу с мясом по-боснийски: ингредиенты
- Мясо — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Картошка — 5 шт. (пять штук)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Капуста — 0,25 вилка (четверть вилка)
- Томаты — 2 шт. (две штуки)
- Зелёный горошек — 1 б. (одна банка)
- Чеснок — 1/2 г. (половина головки)
- Паста томатная — 1,5 ст. л (полторы столовых ложек)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
- Паприка, вегета — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
- Болгарский перец и морковь — по 2 шт. (две штуки)
- Чёрный перец, петрушка, соль — по вкусу
- Лук — 2 шт. (две штуки)
Рецепт приготовления:
- Капусту, картошку, томаты, перец, морковку, лук и мясо крупно нарежьте.
- В ёмкость с толстым дном влейте масло, выложите лук, овощи, горох и половину картошки. Все ингредиенты расположите слоями, каждый посолите, приправьте специями и зеленью.
- Соедините пасту с водой, вымесите и влейте в ёмкость с мясом и овощами.
- Сверху накройте фольгой, сделайте отверстия, сверху накройте крышкой.
- На медленном огне тушите около 2 часов.
- При подаче присыпьте петрушкой.
Рагу с мясом по-боснийски — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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