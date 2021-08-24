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Рагу с мясом по-боснийски. Рецепт боснийских и герцеговинских народов с овощами и зеленью

Рагу с мясом по-боснийски получается очень вкусным и ароматным, вашим гостям очень понравится.

Рагу с мясом по-боснийски: ингредиенты

Рагу с мясом по-боснийски

  1. Мясо — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  2. Картошка — 5 шт. (пять штук)
  3. Вода — 1 л. (один литр)
  4. Капуста — 0,25 вилка (четверть вилка)
  5. Томаты — 2 шт. (две штуки)
  6. Зелёный горошек — 1 б. (одна банка)
  7. Чеснок — 1/2 г. (половина головки)
  8. Паста томатная — 1,5 ст. л (полторы столовых ложек)
  9. Острый перец — 1 шт. (одна штука)
  10. Паприка, вегета — по 1 ч. л (по одной чайной ложке)
  11. Болгарский перец и морковь — по 2 шт. (две штуки)
  12. Чёрный перец, петрушка, соль — по вкусу
  13. Лук — 2 шт. (две штуки)

Рецепт приготовления:

  • Капусту, картошку, томаты, перец, морковку, лук и мясо крупно нарежьте.
  • В ёмкость с толстым дном влейте масло, выложите лук, овощи, горох и половину картошки. Все ингредиенты расположите слоями, каждый посолите, приправьте специями и зеленью.
  • Соедините пасту с водой, вымесите и влейте в ёмкость с мясом и овощами.
  • Сверху накройте фольгой, сделайте отверстия, сверху накройте крышкой.
  • На медленном огне тушите около 2 часов.
  • При подаче присыпьте петрушкой.

Рагу с мясом по-боснийски — вкусно и сытно.

 

Рагу с мясом по-боснийски. Рецепт боснийских и герцеговинских народов с овощами и зеленью 1
http://prazdnik-vkusa.ru/

Приятного аппетита!

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