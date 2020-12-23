Чизкейк без творога: имеет ярко выраженный сливочный вкус

Чизкейк без творога – это торт без выпечки. Довольно популярное угощение. Готовить не сложно, а его вкус покорит всех членов вашей семьи.
Чизкейк без творога: ингредиенты
Для коржей
- 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
- 120 (сто двадцать) гр – бисквитного печенья
Для начинки
- 200 (двести) мл – сливок
- 500 (пятьсот) гр – творожного сыра
- 80 (восемьдесят) гр – сахарной пудры
- 10 (десять) гр – желатина
- 60 (шестьдесят) гр – вареной сгущенки
Для украшения
- 10 (десять) гр – мяты
- 3 (три) ст. ложки – вареного сгущенного молока
Чизкейк без творога: рецепт
- Начнем с коржа. Сливочное масло растопите и охладите
- Печенье порубите до крупной крошки
- Вылейте масло в печенье и перемешайте
- Высыпьте массу в форму для выпекания и отправьте в холодильник на один час
- Теперь начинка
- Желатин залейте 50 мл холодных сливок и оставьте минут на двадцать
- Потом набухший желатин растопите на медленном огне до полного его растворения но не кипятите
- Взбейте сыр, оставшиеся сливки и измельченную цедру лимона, вареную сгущенку
- Взбейте все при помощи миксера до пышной массы
- Взбивая начните вливать в крем подогретые сливки и желатин
- Намажьте массой остывший корж. Накройте пленкой и в холодильник на ночь
- Наутро украсьте чизкейк розочками из вареной сгущенки. Сверху мяту веточку
Чизкейк без творога готов: Видео
По моему мнению это самый легкий и удачный рецепт. Готовьте на здоровье.
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