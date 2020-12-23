Чизкейк без творога: имеет ярко выраженный сливочный вкус

Чизкейк без творога – это торт без выпечки. Довольно популярное угощение. Готовить не сложно, а его вкус покорит всех членов вашей семьи.

Чизкейк без творога: ингредиенты

Для коржей

60 (шестьдесят) гр – сливочного масла 120 (сто двадцать) гр – бисквитного печенья

Для начинки

200 (двести) мл – сливок 500 (пятьсот) гр – творожного сыра 80 (восемьдесят) гр – сахарной пудры 10 (десять) гр – желатина 60 (шестьдесят) гр – вареной сгущенки

Для украшения

10 (десять) гр – мяты 3 (три) ст. ложки – вареного сгущенного молока

Чизкейк без творога: рецепт

Начнем с коржа. Сливочное масло растопите и охладите

Печенье порубите до крупной крошки

Вылейте масло в печенье и перемешайте

Высыпьте массу в форму для выпекания и отправьте в холодильник на один час

Теперь начинка

Желатин залейте 50 мл холодных сливок и оставьте минут на двадцать

Потом набухший желатин растопите на медленном огне до полного его растворения но не кипятите

Взбейте сыр, оставшиеся сливки и измельченную цедру лимона, вареную сгущенку

Взбейте все при помощи миксера до пышной массы

Взбивая начните вливать в крем подогретые сливки и желатин

Намажьте массой остывший корж. Накройте пленкой и в холодильник на ночь

Наутро украсьте чизкейк розочками из вареной сгущенки. Сверху мяту веточку

Чизкейк без творога готов: Видео

По моему мнению это самый легкий и удачный рецепт. Готовьте на здоровье.