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Чизкейк без творога: имеет ярко выраженный сливочный вкус

Чизкейк без творога – это торт без выпечки. Довольно популярное угощение. Готовить не сложно, а его вкус покорит всех членов вашей семьи.

Чизкейк без творога: ингредиенты

Чизкейк без творога

Для коржей

  1. 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
  2. 120 (сто двадцать) гр – бисквитного печенья

Для начинки

  1. 200 (двести) мл – сливок
  2. 500 (пятьсот) гр – творожного сыра
  3. 80 (восемьдесят) гр – сахарной пудры
  4. 10 (десять) гр – желатина
  5. 60 (шестьдесят) гр – вареной сгущенки

Для украшения

  1. 10 (десять) гр – мяты
  2. 3 (три) ст. ложки – вареного сгущенного молока

Чизкейк без творога: рецепт

Чизкейк без творога

  • Начнем с коржа. Сливочное масло растопите и охладите
  • Печенье порубите до крупной крошки
  • Вылейте масло в печенье и перемешайте
  • Высыпьте массу в форму для выпекания и отправьте в холодильник на один час
  • Теперь начинка
  • Желатин залейте 50 мл холодных сливок и оставьте минут на двадцать
  • Потом набухший желатин растопите на медленном огне до полного его растворения но не кипятите
  • Взбейте сыр, оставшиеся сливки и измельченную цедру лимона, вареную сгущенку
  • Взбейте все при помощи миксера до пышной массы
  • Взбивая начните вливать в крем подогретые сливки и желатин
  • Намажьте массой остывший корж. Накройте пленкой и в холодильник на ночь
  • Наутро украсьте чизкейк розочками из вареной сгущенки.
    Сверху мяту веточку

Чизкейк без творога готов: Видео

По моему мнению это самый легкий и удачный рецепт. Готовьте на здоровье.

Чизкейк без творога

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