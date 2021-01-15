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Говядина Веллингтон: знаменитое блюдо теперь и на вашем столе

Говядина Веллингтон – знаменитое блюдо можно приготовить и своими руками.

Говядина Веллингтон: ингредиенты

Говядина Веллингтон

  1. 500 (пятьсот) гр – слоеного теста
  2. 400 (четыреста) гр – шампиньонов
  3. 700 (семьсот) гр – говядины
  4. 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
  5. 35 (тридцать пять) гр – сливочного масла
  6. 2 (две) шт – лука
  7. Соль и черный молотый перец по вкусу
  8. 1 (один) гр – тимьяна, чабреца

Для соуса

  1. Полторы ст. ложки – муки
  2. Полтора ст – молока
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 35 (тридцать пять) гр – сливочного масла
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу

Говядина Веллингтон: рецепт

Говядина Веллингтон

  • Говядина нужная мясистая, без кости
  • Тесто разморозьте немного
  • Вырезку очистите от пленок. Обжарьте мясо на хорошо раскаленном масле, со всех сторон
  • Жарьте до румяной корочки
  • Затем выложите его на блюдо. Посолите, поперчите, остудите
  • На другой сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук. Добавьте к ним сливочное масло. Посолите и поперчите
  • Грибы с луком измельчите при помощи блендера. В массе должны быть мелкие кусочки грибов. Остудите
  • Тесто раскатайте в пласт толщиной в пять мм
  • В центр теста выложите грибную массу. Сверху положите мясо
  • Оставшейся массой обмажьте мясо. Края теста смажьте взбитым яйцом и защипите как пирог
  • Выложите пирог швом вниз на противень и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 190 градусов – 45 минут
  • Пока выпекается, готовим соус.
    Лук нарежьте мелко. Обжарьте где жарилось мясо. Туда же кусок сливочного масла положите
  • Добавьте к луку муку, влейте молоко и тушите. Постоянно помешивайте, до загустения. Посолите и поперчите по вкусу

Говядина Веллингтон готова!

Говядина Веллингтон

Подавать с соусом! На здоровье.

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