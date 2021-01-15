Говядина Веллингтон: знаменитое блюдо теперь и на вашем столе

Говядина Веллингтон – знаменитое блюдо можно приготовить и своими руками.
Говядина Веллингтон: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – слоеного теста
- 400 (четыреста) гр – шампиньонов
- 700 (семьсот) гр – говядины
- 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
- 35 (тридцать пять) гр – сливочного масла
- 2 (две) шт – лука
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 (один) гр – тимьяна, чабреца
Для соуса
- Полторы ст. ложки – муки
- Полтора ст – молока
- 1 (одна) шт – лука
- 35 (тридцать пять) гр – сливочного масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Говядина Веллингтон: рецепт
- Говядина нужная мясистая, без кости
- Тесто разморозьте немного
- Вырезку очистите от пленок. Обжарьте мясо на хорошо раскаленном масле, со всех сторон
- Жарьте до румяной корочки
- Затем выложите его на блюдо. Посолите, поперчите, остудите
- На другой сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук. Добавьте к ним сливочное масло. Посолите и поперчите
- Грибы с луком измельчите при помощи блендера. В массе должны быть мелкие кусочки грибов. Остудите
- Тесто раскатайте в пласт толщиной в пять мм
- В центр теста выложите грибную массу. Сверху положите мясо
- Оставшейся массой обмажьте мясо. Края теста смажьте взбитым яйцом и защипите как пирог
- Выложите пирог швом вниз на противень и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 190 градусов – 45 минут
- Пока выпекается, готовим соус. Лук нарежьте мелко. Обжарьте где жарилось мясо. Туда же кусок сливочного масла положите
- Добавьте к луку муку, влейте молоко и тушите. Постоянно помешивайте, до загустения. Посолите и поперчите по вкусу
Говядина Веллингтон готова!
Подавать с соусом! На здоровье.
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