Съели банку за раз! Не кабачки, а золото: рецепт полезного салата

Маринованные кабачки со свежей зеленью и зеленым луком, будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам на пикнике или ужине.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, огурцы, морковь по 2 шт;

укроп и зеленый лук по хорошему пучку;

чеснок, 2 зубчика;

кунжут обжаренный, 1 ст.л;

уксус яблочный, 80 мл;

масло растительное, 60 мл;

перец чили по вкусу;

соль, 1 ч.л;

перец и специи;

сахар, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Кабачки и морковь трем на терке для корейской моркови. Огурцы тоже трем таким образом.

Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенным через пресс чесноком и растительным маслом, уксусом, чили, солью.

Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком.

Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодические переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.