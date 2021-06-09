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Съели банку за раз! Не кабачки, а золото: рецепт полезного салата

Маринованные кабачки со свежей зеленью и зеленым луком, будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам на пикнике или ужине.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, огурцы, морковь по 2 шт;
  • укроп и зеленый лук по хорошему пучку;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • кунжут обжаренный, 1 ст.л;
  • уксус яблочный, 80 мл;
  • масло растительное, 60 мл;
  • перец чили по вкусу;
  • соль, 1 ч.л;
  • перец и специи;
  • сахар, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Кабачки и морковь трем на терке для корейской моркови. Огурцы тоже трем таким образом.

Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенным через пресс чесноком и растительным маслом, уксусом, чили, солью.

Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком.

Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодические переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.

Съели банку за раз! Не кабачки, а золото: рецепт полезного салата

 

Салат получается свежим, хрустящим, очень ароматным и вкусным, для шашлыка самое подходящее дополнение. При подаче посыпаем обжаренным кунжутом.

Съели банку за раз! Не кабачки, а золото: рецепт полезного салата

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