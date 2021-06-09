Съели банку за раз! Не кабачки, а золото: рецепт полезного салата

Маринованные кабачки со свежей зеленью и зеленым луком, будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам на пикнике или ужине.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, огурцы, морковь по 2 шт;
- укроп и зеленый лук по хорошему пучку;
- чеснок, 2 зубчика;
- кунжут обжаренный, 1 ст.л;
- уксус яблочный, 80 мл;
- масло растительное, 60 мл;
- перец чили по вкусу;
- соль, 1 ч.л;
- перец и специи;
- сахар, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Кабачки и морковь трем на терке для корейской моркови. Огурцы тоже трем таким образом.
Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенным через пресс чесноком и растительным маслом, уксусом, чили, солью.
Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком.
Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодические переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.
Салат получается свежим, хрустящим, очень ароматным и вкусным, для шашлыка самое подходящее дополнение. При подаче посыпаем обжаренным кунжутом.
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