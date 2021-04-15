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Салат Бисмарк с сельдью. Оригинальный салатик для любителей селёдочки

Салат Бисмарк с сельдью очень интересный салат с пикантным вкусом прекрасной селёдки. В сочетании со свёклой он станет настоящим украшением стола.

Салат Бисмарк с сельдью: ингредиенты

Салат Бисмарк с сельдью

  1. Репчатый лук – 1 шт. (одна штука)
  2. Свекла (запечённая или варёная) – 1 шт. (одна штука)
  3. Селёдка – 70 г. (семьдесят грамм)
  4. Горчица зёрнами – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)
  5. Майонез (с любым процентом жирности) – 0,5 ст. л. (половина столовой ложки)
  6. Соль, перец – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Очистите луковицу. Потом нарежьте её кольцами острым ножом. Если она слишком крупная, можете разрезать её пополам, а потом нарезать полукольцами.
  • Селёдку нарежьте мелкими кубиками.
  • Лук выложите в миску, нарезанную селёдку добавьте к нему.
  • Добавьте горчицу.
  • Влейте немного растительного масла. Предпочтительнее, чтобы у него не было сильного запаха. Ещё здесь может подойти оливковое масло.
  • Свеклу натрите на крупной тёрке, только очистите её заранее.
  • К ней добавьте майонез и всё хорошо перемешайте. Вместо майонеза можете использовать йогурт или сметану.
  • Селёдку с луком выложите на блюдо. Рядом поставьте свеклу в пиале.

Салат Бисмарк с сельдью очень оригинален и безумно вкусный.

Салат Бисмарк с сельдью. Оригинальный салатик для любителей селёдочки 4

Готовьте и удивляйте своих близких!

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