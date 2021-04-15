Салат Бисмарк с сельдью. Оригинальный салатик для любителей селёдочки

Салат Бисмарк с сельдью очень интересный салат с пикантным вкусом прекрасной селёдки. В сочетании со свёклой он станет настоящим украшением стола.
Салат Бисмарк с сельдью: ингредиенты
- Репчатый лук – 1 шт. (одна штука)
- Свекла (запечённая или варёная) – 1 шт. (одна штука)
- Селёдка – 70 г. (семьдесят грамм)
- Горчица зёрнами – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)
- Майонез (с любым процентом жирности) – 0,5 ст. л. (половина столовой ложки)
- Соль, перец – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Очистите луковицу. Потом нарежьте её кольцами острым ножом. Если она слишком крупная, можете разрезать её пополам, а потом нарезать полукольцами.
- Селёдку нарежьте мелкими кубиками.
- Лук выложите в миску, нарезанную селёдку добавьте к нему.
- Добавьте горчицу.
- Влейте немного растительного масла. Предпочтительнее, чтобы у него не было сильного запаха. Ещё здесь может подойти оливковое масло.
- Свеклу натрите на крупной тёрке, только очистите её заранее.
- К ней добавьте майонез и всё хорошо перемешайте. Вместо майонеза можете использовать йогурт или сметану.
- Селёдку с луком выложите на блюдо. Рядом поставьте свеклу в пиале.
Салат Бисмарк с сельдью очень оригинален и безумно вкусный.
Готовьте и удивляйте своих близких!
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