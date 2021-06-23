Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Лепешки получаются очень вкусными и слоеными, можно даже готовить с начинкой или просто в качестве лаваша для рулетов с начинкой из овощей или мяса с сыром.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 700 г;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- кипяток, 500 мл.
Процесс приготовления
Смешиваем муку с солью и сахаром, перемешиваем до однородности.
Вливаем кипяток и перемешиваем массу лопаткой, чтобы не обжечься, потом вымешиваем тесто руками.
Стол посыпаем мукой и хорошо вымешиваем тесто руками.
Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.
Делим тесто на несколько кусков.
Раскатываем каждый кусок теста в самую тонкую лепешку, смазываем размягченным сливочным маслом, складываем, опять смазываем. Складываем и смазываем.
Так делаем все кусочки теста, потом складываем вместе несколько свернутых кусочком и раскатываем, складываем.
Должно получится 4 – 6 лепешек, которые обжариваем на сливочным масле под крышкой на небольшом огне. С каждой стороны по 5 минут.
Вместо масла, тесто можно посыпать сахаром, тогда лепешки будут сладким дополнением к чаю. А при подаче, горячие лепешки посыпают корицей или цедрой лимона
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