Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Лепешки получаются очень вкусными и слоеными, можно даже готовить с начинкой или просто в качестве лаваша для рулетов с начинкой из овощей или мяса с сыром.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 700 г;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

кипяток, 500 мл.

Процесс приготовления

Смешиваем муку с солью и сахаром, перемешиваем до однородности.

Вливаем кипяток и перемешиваем массу лопаткой, чтобы не обжечься, потом вымешиваем тесто руками.

Стол посыпаем мукой и хорошо вымешиваем тесто руками.

Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.

Делим тесто на несколько кусков.

Раскатываем каждый кусок теста в самую тонкую лепешку, смазываем размягченным сливочным маслом, складываем, опять смазываем. Складываем и смазываем.

Так делаем все кусочки теста, потом складываем вместе несколько свернутых кусочком и раскатываем, складываем.

Должно получится 4 – 6 лепешек, которые обжариваем на сливочным масле под крышкой на небольшом огне. С каждой стороны по 5 минут.