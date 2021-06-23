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Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Лепешки получаются очень вкусными и слоеными, можно даже готовить с начинкой или просто в качестве лаваша для рулетов с начинкой из овощей или мяса с сыром.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 700 г;
  • сахар, 1 ст.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • кипяток, 500 мл.

Процесс приготовления

Смешиваем муку с солью и сахаром, перемешиваем до однородности.

Вливаем кипяток и перемешиваем массу лопаткой, чтобы не обжечься, потом вымешиваем тесто руками.

Стол посыпаем мукой и хорошо вымешиваем тесто руками.

Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.

Делим тесто на несколько кусков.

Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Раскатываем каждый кусок теста в самую тонкую лепешку, смазываем размягченным сливочным маслом, складываем, опять смазываем. Складываем и смазываем.

Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Так делаем все кусочки теста, потом складываем вместе несколько свернутых кусочком и раскатываем, складываем.

Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Должно получится 4 – 6 лепешек, которые обжариваем на сливочным масле под крышкой на небольшом огне. С каждой стороны по 5 минут.

Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Только мука и кипяток: часто готовлю слоеные лепешки вместо хлеба (рецепт дала знакомая из Узбекистана)

Вместо масла, тесто можно посыпать сахаром, тогда лепешки будут сладким дополнением к чаю. А при подаче, горячие лепешки посыпают корицей или цедрой лимона

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