Джем с киви. Полезное лакомство, которое всегда выручает мою семью в зимнее время и насыщает витаминами

Джем с киви приятно удивит Вас своим необыкновенным вкусом и ароматом. Один раз приготовив его, Вы будете делать это каждый год и с удовольствием угощать всех родных и друзей.

Джем с киви: ингредиенты

Сахар- 300 г. (триста грамм) Киви- 600 г. (шестьсот грамм) Вода- 100 млрд. (сто миллилитров) Лимон- 1 от. (одна штука)

Способ приготовления:

Сперва нужно разрезать лимон на четыре части и порезать каждую из них пластинками.

Выложить в кастрюлю порезанный лимон со 100 грамм сахара и добавить воды. Варить 10 минут на слабом огне.

После этого нужно нарезать киви кружочками и положить в кастрюлю с лимоном. Добавить оставшийся сахар и довести до кипения.

Затем переложить в другую посуду, предпочтительнее стеклянную или керамическую, и дать остыть. Лучше оставить варенье остывать на всю ночь, прикрыв пленкой. Не рекомендуется ставить его в холодильник.

После этого варенье необходимо заново вылить в кастрюлю и медленно помешивая дать закипеть и варить в течение 15-20 минут.

После этого варенье можно переложить в стерилизованные банки и закатать.

Джем с киви — готов!

Кушайте и наслаждайтесь! Обязательно угощайте своих гостей этим лакомством, они скажут вам только спасибо!