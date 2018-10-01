Скатерть-Самобранка

5 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...

Необыкновенно вкусный салат на зиму «остряк». Будете в восторге

Супер закуска!

 Необыкновенно вкусный салат на зиму «остряк». Будете в восторге

Ингредиенты:

Болгарский перец – 1 кг.,
помидоры – 3 кг.,
лук – 1 кг.,
морковь – 1 кг.,
сахар – 6 ст. ложек с горкой,
растительное масло – 300 гр.,
уксус 6% – 6 ст. ложек,
соль – 6 ст. ложек без горки.

Приготовление:

Овощи моем и обсушиваем.
Помидоры нарезать ломтиками, лук – полукольцами.
Сладкий перец и морковь нарезать соломкой.
Все овощи складываем в большую кастрюлю, солим, добавляем сахар, масло, перемешать. Оставляем нарезанные овощи постоять 3 — 4 часа, чтобы выделился сок.
Затем ставим на огонь и доводим до кипения, добавляем уксус. Даем прокипеть 5 минут.
Раскладываем сразу по стерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном, укутываем до полного остывания.
Желательно хранить салат в погребе или прохладном месте.

Приятного аппетита!

 

 

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
59
Обсудить

Картина дня

наверх