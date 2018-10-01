 Необыкновенно вкусный салат на зиму «остряк». Будете в восторге

Супер закуска!
Ингредиенты:
Болгарский перец – 1 кг.,
помидоры – 3 кг.,
лук – 1 кг.,
морковь – 1 кг.,
сахар – 6 ст. ложек с горкой,
растительное масло – 300 гр.,
уксус 6% – 6 ст. ложек,
соль – 6 ст. ложек без горки.
Приготовление:
Овощи моем и обсушиваем.
Помидоры нарезать ломтиками, лук – полукольцами.
Сладкий перец и морковь нарезать соломкой.
Все овощи складываем в большую кастрюлю, солим, добавляем сахар, масло, перемешать. Оставляем нарезанные овощи постоять 3 — 4 часа, чтобы выделился сок.
Затем ставим на огонь и доводим до кипения, добавляем уксус. Даем прокипеть 5 минут.
Раскладываем сразу по стерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном, укутываем до полного остывания.
Желательно хранить салат в погребе или прохладном месте.
Приятного аппетита!
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