 Необыкновенно вкусный салат на зиму «остряк». Будете в восторге

Ингредиенты:

Болгарский перец – 1 кг.,

помидоры – 3 кг.,

лук – 1 кг.,

морковь – 1 кг.,

сахар – 6 ст. ложек с горкой,

растительное масло – 300 гр.,

уксус 6% – 6 ст. ложек,

соль – 6 ст. ложек без горки.

Приготовление:

Овощи моем и обсушиваем.

Помидоры нарезать ломтиками, лук – полукольцами.

Сладкий перец и морковь нарезать соломкой.

Все овощи складываем в большую кастрюлю, солим, добавляем сахар, масло, перемешать. Оставляем нарезанные овощи постоять 3 — 4 часа, чтобы выделился сок.

Затем ставим на огонь и доводим до кипения, добавляем уксус. Даем прокипеть 5 минут.

Раскладываем сразу по стерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном, укутываем до полного остывания.

Желательно хранить салат в погребе или прохладном месте.

Приятного аппетита!