Жареная рыба в луковом кляре. Вкусно, сочно, ароматно!

Жареная рыба в луковом кляре порадует Вас и Ваших родных ярким вкусом, а грустящая корочка сверху добавит блюду ещё больше вкуса.
Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты
- Сметана – 100 гр. (сто грамм)
- Филе горбуши – 600 гр. (шестьсот грамм)
- Мука – 3 ст. л (три столовые ложки)
- Лук — 1-2 шт. (одна – две штуки)
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло – 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, перец – по вкусу
- Разрыхлитель – ½ ч. л (пол чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Промойте рыбу и просушите бумажным полотенцем. Затем нарежьте на порционные куски.
- Измельчите в блендере чеснок и лук.
- Для того, чтобы соус получился однородным, к чесноку с луком добавьте 2-3 столовые ложки воды и так измельчите.
- Добавьте к соусу сметану, яйцо, соль и перец по вкусу.
- Затем всыпьте муку и разрыхлитель и вымесите кляр.
- Добавьте растительное масло и вымесите до однородности.
- Рыбу опустите в кляр и вымесите.
- Ёмкость накройте крышкой и отправьте охлаждаться в холодильник на 30 минут.
- Кусочки рыбы обжарьте со всех сторон.
Жареная рыба в луковом кляре — очень вкусная и хрустящая.
Готовьте на здоровье!
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