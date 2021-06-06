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Жареная рыба в луковом кляре. Вкусно, сочно, ароматно!

Жареная рыба в луковом кляре порадует Вас и Ваших родных ярким вкусом, а грустящая корочка сверху добавит блюду ещё больше вкуса.

Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты

Жареная рыба в луковом кляре

  1. Сметана – 100 гр. (сто грамм)
  2. Филе горбуши – 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Мука – 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Лук — 1-2 шт. (одна – две штуки)
  5. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  6. Растительное масло – 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Соль, перец – по вкусу
  8. Разрыхлитель – ½ ч. л (пол чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Промойте рыбу и просушите бумажным полотенцем. Затем нарежьте на порционные куски.
  • Измельчите в блендере чеснок и лук.
  • Для того, чтобы соус получился однородным, к чесноку с луком добавьте 2-3 столовые ложки воды и так измельчите.
  • Добавьте к соусу сметану, яйцо, соль и перец по вкусу.
  • Затем всыпьте муку и разрыхлитель и вымесите кляр.
  • Добавьте растительное масло и вымесите до однородности.
  • Рыбу опустите в кляр и вымесите.
  • Ёмкость накройте крышкой и отправьте охлаждаться в холодильник на 30 минут.
  • Кусочки рыбы обжарьте со всех сторон.

Жареная рыба в луковом кляре — очень вкусная и хрустящая.

Жареная рыба в луковом кляре. Вкусно, сочно, ароматно! 2

Готовьте на здоровье!

 

 

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