Меренга на палочке: сладкое угощение и оригинальный декор

Меренга на палочке – вкусно и оригинально. Вы можете украсить праздничный стол этой меренгой.
Меренга на палочке: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
- 4 (четыре) шт – яичных белков
- 1 (один) гр – ванилина
- 2 (два) гр – лимонной кислоты
- 2 (два) гр – пищевого красителя
Меренга на палочке: рецепт
- Отделите белки от желтков. Белки должны быть комнатной температуры. Добавьте к белкам щепотку лимонной кислоты
- Будем готовить на водяной бане. Тогда она получится очень пышной, плотной
- На кастрюлю с водой поставьте чашу с белками. Добавьте к ним ванилин и сахар. Перемешайте и грейте до растворения сахара. Взбейте миксером минут 10, потом на более высокой скорости минуты три
- Взбейте до крепкой пены
- Окрасьте безе красителем и положите в кулинарные мешочки
- Отсаживайте безе на противень с бумагой. Вставьте шпажки до середины безе
- На овалах создайте различные узоры, разноцветные и отправьте сушится в духовку при 90 градусах на два часа
Меренга на палочке готова: Видео
Как видите, приготовить не сложно. Главное соблюдать пропорции. В холодильнике такое лакомство хранить нельзя. Готовьте на здоровье.
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