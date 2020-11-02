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Меренга на палочке: сладкое угощение и оригинальный декор

Меренга на палочке – вкусно и оригинально. Вы можете украсить праздничный стол этой меренгой.

Меренга на палочке: ингредиенты

Меренга на палочке

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
  2. 4 (четыре) шт – яичных белков
  3. 1 (один) гр – ванилина
  4. 2 (два) гр – лимонной кислоты
  5. 2 (два) гр – пищевого красителя

Меренга на палочке: рецепт

Меренга на палочке

  • Отделите белки от желтков. Белки должны быть комнатной температуры. Добавьте к белкам щепотку лимонной кислоты
  • Будем готовить на водяной бане. Тогда она получится очень пышной, плотной
  • На кастрюлю с водой поставьте чашу с белками. Добавьте к ним ванилин и сахар. Перемешайте и грейте до растворения сахара. Взбейте миксером минут 10, потом на более высокой скорости минуты три
  • Взбейте до крепкой пены
  • Окрасьте безе красителем и положите в кулинарные мешочки
  • Отсаживайте безе на противень с бумагой. Вставьте шпажки до середины безе
  • На овалах создайте различные узоры, разноцветные и отправьте сушится в духовку при 90 градусах на два часа

Меренга на палочке готова: Видео

Как видите, приготовить не сложно. Главное соблюдать пропорции. В холодильнике такое лакомство хранить нельзя. Готовьте на здоровье.

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