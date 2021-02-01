Вот почему я сразу смешиваю муку и начинку! Самый вкусный и простой завтрак

Завтрак выходного дня или просто быстрый перекус. Это простой и очень оригинальный рецепт с брынзой и зеленью – легкое и сытное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 2 стаканов;
- соль;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- масло сливочное охлажденное, 4 ст.л;
- брынза, 200 г;
- зеленый лук, любая свежая или мороженная зелень;
- сметана, 1 стакан.
Процесс приготовления
Я использую стакан, объемом 200 г, так что считайте вес продуктов, исходя из этого. Муки вам может потребоваться чуть больше, буквально на пару ложек.
Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем.
Масло сливочное с холодильника режем кубиками и смешиваем с мукой.
Перетираем пуками массу до образования крошки .
Зеленый лук и укроп, петрушку берем по хорошему пучку и мелко режем.
Брынзу трем на крупной терке.
Совет: если сыр слишком соленный, тогда немного вымачиваем в холодной воде.
Высыпаем в мучную крошку сыр и зелень, перемешиваем.
Добавляем сметану или густой кефир и вымешиваем тесто.
Противень застилаем пергаментом.
Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем в толстую лепешку, выкладываем на противень.
Делим на треугольники ножом. Смазываем желтком или молоком. Кефиром.
Выпекаем около 20 – 30 минут в разогретой доля 180 градусов.
Брынзу вы можете заменять любыми другими наполнителями или сырами.
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