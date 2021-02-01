Вот почему я сразу смешиваю муку и начинку! Самый вкусный и простой завтрак

Завтрак выходного дня или просто быстрый перекус. Это простой и очень оригинальный рецепт с брынзой и зеленью – легкое и сытное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 2 стаканов;

соль;

разрыхлитель, 2 ч.л;

масло сливочное охлажденное, 4 ст.л;

брынза, 200 г;

зеленый лук, любая свежая или мороженная зелень;

сметана, 1 стакан.

Процесс приготовления

Я использую стакан, объемом 200 г, так что считайте вес продуктов, исходя из этого. Муки вам может потребоваться чуть больше, буквально на пару ложек.

Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем.

Масло сливочное с холодильника режем кубиками и смешиваем с мукой.

Перетираем пуками массу до образования крошки .

Зеленый лук и укроп, петрушку берем по хорошему пучку и мелко режем.

Брынзу трем на крупной терке.

Совет: если сыр слишком соленный, тогда немного вымачиваем в холодной воде.

Высыпаем в мучную крошку сыр и зелень, перемешиваем.

Добавляем сметану или густой кефир и вымешиваем тесто.

Противень застилаем пергаментом.

Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем в толстую лепешку, выкладываем на противень.

Делим на треугольники ножом. Смазываем желтком или молоком. Кефиром.

Выпекаем около 20 – 30 минут в разогретой доля 180 градусов.

Брынзу вы можете заменять любыми другими наполнителями или сырами.