Помидорчики с яблоками на зиму. Яблоки отлично заменят уксус

Помидорчики с яблоками на зиму прекрасная заготовка на зиму. Такие помидорчики очень легко приготовить и порадовать родных вкусной едой.
Помидорчики с яблоками на зиму: ингредиенты
- Соль поваренная — 30 г. (тридцать грамм)
- Яблоки — по две штуки на каждую двухлитровую банку
- Горький перец
- Перец душистый
- Лист лавровый
- Петрушка, укроп
- Вишнёвый, лист
Рецепт приготовления:
- Приготовить стеклянные банки, вымыть и простерилизовать. На дно каждой банки уложить специи, яблоки разделить на четыре части, удалить сердцевину и уложить подготовленные фрукты на дно банки.
- Сверху сложить плотные помидоры, накрыть веточкой петрушки, добавить горький перец, нарезанный кусочками (1/3 на каждую из банок.
- Банки залейте кипячёной водой, оставьте на пару минут, затем накройте крышками. После того, когда вода остынет, слить воду, снова довести до кипения и залить томаты.
- Перед тем, как томаты в третий раз залить кипятком, в каждую банку добавить по три столовых ложки сахара и соли. закатать и прикрыть одеялом до полного остывания.
Помидорчики с яблоками на зиму невероятно вкусные о полезные.
Готовьте на здоровье!
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