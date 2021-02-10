Если у вас есть 1 яйцо и стакан молока, приготовьте это блюдо на завтрак

Такой простой и быстрый сырный пирог к завтраку, также прекрасно подходит и в качестве перекуса. Начинку вы можете делать любую по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- дрожжи, 5 г;
- масло растительное, 3 ст.л;
- сахар, 1 ст.л;
- мука, 300 г;
- сыр и фета по 100 г;
- соль щепотка;
- желток, 1 шт.
Процесс приготовления
Яйцо смешиваем с небольшим количеством молока, растительным маслом, сахаром и дрожжами.
Перемешиваем венчиком до однородности.
Всыпаем просеянную муку, соль, вымешиваем венчиком, потом силиконовой лопаткой.
Тесто будет не сильно густое, эластичное, руками можно и не месить.
Накрываем тесто и оставляем на 30 минут в теплом месте.
Сыр твердый трем на крупной терке.
Фету измельчаем вилкой или трем на терке.
Смешиваем сыры и делим массу на 2 части.
Из одной формируем шарик руками.
Тесто обминаем лопаткой.
Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто, посыпаем и его мукой.
Вымешиваем тесто руками.
Делаем лепешку, кладем шарик сырный и укутываем тестом, защипываем края.
Руками расплющиваем в лепешку.
Смазываем взбитым желтком верх лепешки.
Посыпаем второй частью тертых сыров. Можно еще добавить и зелени.
Выпекаем 25 минут при 180 градусах.
Начинку, как я уже говорила. Можно делать любую. Я иногда просто беру творог, смешиваю его с укропом и солью.
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