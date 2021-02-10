Если у вас есть 1 яйцо и стакан молока, приготовьте это блюдо на завтрак

Такой простой и быстрый сырный пирог к завтраку, также прекрасно подходит и в качестве перекуса. Начинку вы можете делать любую по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 200 г;

яйцо, 1 шт;

дрожжи, 5 г;

масло растительное, 3 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

мука, 300 г;

сыр и фета по 100 г;

соль щепотка;

желток, 1 шт.

Процесс приготовления

Яйцо смешиваем с небольшим количеством молока, растительным маслом, сахаром и дрожжами.

Перемешиваем венчиком до однородности.

Всыпаем просеянную муку, соль, вымешиваем венчиком, потом силиконовой лопаткой.

Тесто будет не сильно густое, эластичное, руками можно и не месить.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут в теплом месте.

Сыр твердый трем на крупной терке.

Фету измельчаем вилкой или трем на терке.

Смешиваем сыры и делим массу на 2 части.

Из одной формируем шарик руками.

Тесто обминаем лопаткой.

Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто, посыпаем и его мукой.

Вымешиваем тесто руками.

Делаем лепешку, кладем шарик сырный и укутываем тестом, защипываем края.

Руками расплющиваем в лепешку.

Смазываем взбитым желтком верх лепешки.

Посыпаем второй частью тертых сыров. Можно еще добавить и зелени.

Выпекаем 25 минут при 180 градусах.

Начинку, как я уже говорила. Можно делать любую. Я иногда просто беру творог, смешиваю его с укропом и солью.