Самые необычные блины. Немедленно сохраняйте рецепт





яйца куриные 3 шт.

сахар 60 г

соль 1 щепотка

пшеничная мука 150 г

разрыхлитель 1 ч. л.

сливочное масло 30 г

молоко 300 мл

корица молотая 1 ч. л.

тыквенное пюре 200 г Приготовление: К тыквенному пюре добавьте яйца, соль и сахар, взбейте венчиком. Добавьте корицу, разрыхлитель и просеянную муку. Размешайте. Добавьте растопленное сливочное масло. В конце добавьте горячее молоко до желаемой консистенции (300 мл). Оставьте на 15-30 минут. Выпекайте блинчики на сковороде. Приятного аппетита!!!

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