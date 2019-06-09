Самые необычные блины. Немедленно сохраняйте рецепт


Самые необычные блины. Немедленно сохраняйте рецепт
Ингредиенты:

яйца куриные 3 шт.
сахар 60 г
соль 1 щепотка
пшеничная мука 150 г
разрыхлитель 1 ч. л.
сливочное масло 30 г
молоко 300 мл
корица молотая 1 ч. л.
тыквенное пюре 200 г

Приготовление:

К тыквенному пюре добавьте яйца, соль и сахар, взбейте венчиком.

Добавьте корицу, разрыхлитель и просеянную муку. Размешайте.

Добавьте растопленное сливочное масло. В конце добавьте горячее молоко до желаемой консистенции (300 мл). Оставьте на 15-30 минут.

Самые необычные блины. Немедленно сохраняйте рецепт

Выпекайте блинчики на сковороде.

Самые необычные блины. Немедленно сохраняйте рецепт

Приятного аппетита!!!

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