Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Такой хлеб может быть отличным дополнением к разным мясным нарезкам, салатам из овощей. Сырный вкус и аромат, прекрасно сочетаются с картофелем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 95 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, 90 г;

масло сливочное растопленное, 10 г;

соль щепотка;

картофель, 1 шт;

моцарелла;

майонез, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с щепоткой соли, молоком и яйцом. Вымешиваем тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.

Картофель отвариваем и превращаем в пюре, смешиваем с майонезом до однородности.

Раскатываем тесто в пласт, выкладываем тертый сыр и сверху картофельную массу, снова засыпаем сыром.

Защипываем края теста так, чтобы получилась лепешка, которую немного прокатываем скалкой.

Сковороду смазываем кусочком сливочного масла, выкладываем лепешку и обжариваем до румяности.

Смазываем верх сливочным маслом и переворачиваем. Обжариваем до румяности.

Подаем такую лепешку в горячем виде к любым блюдам. Прекрасно подходит в качестве перекуса.

Внутрь можно добавить зелень по вкусу, сыр берите любой, какой есть.