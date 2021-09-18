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Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Такой хлеб может быть отличным дополнением  к разным мясным нарезкам, салатам из овощей. Сырный вкус и аромат, прекрасно сочетаются с картофелем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 95 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 90 г;
  • масло сливочное растопленное, 10 г;
  • соль щепотка;
  • картофель, 1 шт;
  • моцарелла;
  • майонез, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с щепоткой соли, молоком и яйцом. Вымешиваем тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.

Картофель отвариваем и превращаем в пюре, смешиваем с майонезом до однородности.

Раскатываем тесто в пласт, выкладываем тертый сыр и сверху картофельную массу, снова засыпаем сыром.

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Защипываем края теста так, чтобы получилась лепешка, которую немного прокатываем скалкой.

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

 

Сковороду смазываем кусочком сливочного масла, выкладываем лепешку и обжариваем до румяности.

 

Смазываем верх сливочным маслом и переворачиваем. Обжариваем до румяности.

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Подаем такую лепешку в горячем виде к любым блюдам. Прекрасно подходит в качестве перекуса.

Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Внутрь можно добавить зелень по вкусу, сыр берите любой, какой есть.

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