Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Без духовки, дрожжей и яиц

Такой хлеб может быть отличным дополнением к разным мясным нарезкам, салатам из овощей. Сырный вкус и аромат, прекрасно сочетаются с картофелем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 95 мл;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 90 г;
- масло сливочное растопленное, 10 г;
- соль щепотка;
- картофель, 1 шт;
- моцарелла;
- майонез, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с щепоткой соли, молоком и яйцом. Вымешиваем тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.
Картофель отвариваем и превращаем в пюре, смешиваем с майонезом до однородности.
Раскатываем тесто в пласт, выкладываем тертый сыр и сверху картофельную массу, снова засыпаем сыром.
Защипываем края теста так, чтобы получилась лепешка, которую немного прокатываем скалкой.
Сковороду смазываем кусочком сливочного масла, выкладываем лепешку и обжариваем до румяности.
Смазываем верх сливочным маслом и переворачиваем. Обжариваем до румяности.
Подаем такую лепешку в горячем виде к любым блюдам. Прекрасно подходит в качестве перекуса.
Внутрь можно добавить зелень по вкусу, сыр берите любой, какой есть.
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