Салат с консервированным тунцом: вкусный салатик как для праздничного, так и для повседневного стола

Салат с консервированным тунцом получается невероятно вкусным и сытным.
Салат с консервированным тунцом: ингредиенты
- Креветки – по вкусу
- Тунец в консервах – 1 б. (одна банка)
- Консервированная кукуруза – 1 б. (одна банка)
- Томаты – 2 шт. (две штуки)
- Отварные яйца – 2 шт. (две штуки)
- Огурец – 2 шт. (две штуки)
- Оливковое масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Листья салата — по желанию
Заправка:
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Оливковое масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сок тунца – весь из банки
- Лимонный или лаймовый сок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Дижонская или другая зернистая горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Сковороду нагрейте с маслом и жарьте чеснок для салата.
- Чеснок уберите и вводите отмытые размороженные креветки без панциря, жарьте с любыми специями 2 минуты.
- Сок из консервов удалите в ёмкость для заправки.
- Измельчите рыбу.
- Соедините с маслом, измельчённым чесноком, горчицей, соком лимона сок тунца и вымешайте.
- Листы салата разорвите, разложите на блюде.
- Яйца нарежьте, положите на лист, туда же отправьте измельчённый огурец.
- Тунец хаотично разместите, посолите, поперчите.
- Полейте заправкой. Декорируйте и подайте к столу.
Салат с консервированным тунцом — вкусно и полезно!
Готовьте на здоровье!
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