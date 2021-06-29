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Салат с консервированным тунцом: вкусный салатик как для праздничного, так и для повседневного стола

Салат с консервированным тунцом получается невероятно вкусным и сытным.

Салат с консервированным тунцом: ингредиенты

Салат с консервированным тунцом

  1. Креветки – по вкусу
  2. Тунец в консервах – 1 б. (одна банка)
  3. Консервированная кукуруза – 1 б. (одна банка)
  4. Томаты – 2 шт. (две штуки)
  5. Отварные яйца – 2 шт. (две штуки)
  6. Огурец – 2 шт. (две штуки)
  7. Оливковое масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  9. Листья салата — по желанию

Заправка:

  1. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  2. Оливковое масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  3. Сок тунца – весь из банки
  4. Лимонный или лаймовый сок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  5. Дижонская или другая зернистая горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Сковороду нагрейте с маслом и жарьте чеснок для салата.
  • Чеснок уберите и вводите отмытые размороженные креветки без панциря, жарьте с любыми специями 2 минуты.
  • Сок из консервов удалите в ёмкость для заправки.
  • Измельчите рыбу.
  • Соедините с маслом, измельчённым чесноком, горчицей, соком лимона сок тунца и вымешайте.
  • Листы салата разорвите, разложите на блюде.
  • Яйца нарежьте, положите на лист, туда же отправьте измельчённый огурец.
  • Тунец хаотично разместите, посолите, поперчите.
  • Полейте заправкой. Декорируйте и подайте к столу.

Салат с консервированным тунцом — вкусно и полезно!

Салат с консервированным тунцом: вкусный салатик как для праздничного, так и для повседневного стола 2

Готовьте на здоровье!

 

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САЛАТЫ
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