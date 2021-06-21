Маринованные помидорчики за 3 часа! Закуска к любому столу

Маринованные помидорчики с пикантным вкусом приготовятся всего за каких-то три часа. Можно взять мелкие черри. Особенно вкусно будет полакомиться этим блюдом с отварным молодым картофелем.

Нам понадобятся ингредиенты:

помидоры черри – 500 г,

укроп и петрушка – 50 г,

острый перец – по вашему вкусу,

чеснок – 3-4 зубчика.

Заправка:

сахар -1 столовая ложка,

соль – 0,5 чайной ложки,

яблочный уксус – 0,5 столовой ложки.

Технология приготовления:

Помидоры режем на 4 части. Перекладываем их в небольшую емкость. Лучше взять лоток с крышкой.

Пучок укропа и петрушки измельчаем ножом (можно добавить кинзу). Добавляем зелень к помидорам.

Острый перец — кусочек длиной 3 см (нижняя часть перца) – мелко сечем сначала вдоль, а затем поперек, отправляем к помидорам.

3-4 зубчика чеснока хорошенько давим и отправляем к помидорам.

Готовим заправку. Соединяем в емкости сахар, соль, уксус. Старательно перемешиваем и хорошенько поливаем помидоры. Аккуратно (чтобы не подавить помидоры) перемешиваем овощи и зелень с маринадом.

Накрываем контейнер крышкой, несколько раз встряхиваем и отправляем в холодильник минимум на три часа.

Вы сможете попробовать маринованные помидоры и на следующий день. Тогда они сильнее промаринуются и напитаются неповторимым ароматом.