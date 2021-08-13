Скумбрия на гриле. Ароматная рыбка для пикников и дачных посиделок

Скумбрия на гриле — идеальный рецепт рыбы для пикника. Получается рыба невероятно вкусной и изысканной.
Скумбрия на гриле: ингредиенты
- Скумбрия — около 2 кг. 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Оливковое масло — 1/2 ст. (половина стакана)
- Тёмное пиво — 1/2 л. (половина литра)
- Лимон — 2 шт. (две штуки)
- Петрушка и базилик — по вкусу
- Соль, перец, приправа для рыбы
Способ приготовления:
- Рыбку почистите, уберите внутренности и плавники, промойте под краном и высушите при помощи бумажного полотенца.
- Посолите, поперчите, приправьте специями снаружи и внутри, полейте лимонным соком.
- Смажьте решётку маслом, разложите на ней скумбрию и отправьте на мангал.
- Соедините пиво с маслом, перемешайте и в процессе выпечки постоянно смазывайте этой смесью рыбу.
- Рыба готовится около четверти часа, может немного больше.
- Выложите готовую скумбрию на блюдо и подавайте к столу.
Скумбрия на гриле — вкусно и сытно.
Готовьте на здоровье!
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