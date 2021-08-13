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Скумбрия на гриле. Ароматная рыбка для пикников и дачных посиделок

Скумбрия на гриле — идеальный рецепт рыбы для пикника. Получается рыба невероятно вкусной и изысканной.

Скумбрия на гриле: ингредиенты

Скумбрия на гриле

  1. Скумбрия — около 2 кг. 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  2. Оливковое масло — 1/2 ст. (половина стакана)
  3. Тёмное пиво — 1/2 л. (половина литра)
  4. Лимон — 2 шт. (две штуки)
  5. Петрушка и базилик — по вкусу
  6. Соль, перец, приправа для рыбы

Способ приготовления:

  • Рыбку почистите, уберите внутренности и плавники, промойте под краном и высушите при помощи бумажного полотенца.
  • Посолите, поперчите, приправьте специями снаружи и внутри, полейте лимонным соком.
  • Смажьте решётку маслом, разложите на ней скумбрию и отправьте на мангал.
  • Соедините пиво с маслом, перемешайте и в процессе выпечки постоянно смазывайте этой смесью рыбу.
  • Рыба готовится около четверти часа, может немного больше.
  • Выложите готовую скумбрию на блюдо и подавайте к столу.

Скумбрия на гриле — вкусно и сытно.

Скумбрия на гриле. Ароматная рыбка для пикников и дачных посиделок 2

Готовьте на здоровье!

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