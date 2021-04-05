Салат Морские камушки. Салат получается сытным и вкусным. Готовлю его на любые праздники

Салат Морские камушки — сытный, вкусный и питательный. Салат сочетается почти с любым гарниром, а можно подавать и самостоятельно.
Салат Морские камушки: ингредиенты
- 1 (одна) шт — кальмара
- 4 (четыре) шт — крабовых палочек
- половина столовой ложки — майонеза
- 2 (две) шт — яиц
- соль по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — консервированной фасоли, лучше красной
Рецепт приготовления:
- Нарежьте крабовые палочки, но не слишком мелко
- Отварите кальмара, в течение сорока секунд! И нарежьте его соломкой или же кольцами
- Яйца отварите и нарежьте кубиком
- Переложите все ингредиенты в глубокую посуду. Добавьте консервированную фасоль. Не обязательно брать консервированную, если у вас есть вареная фасоль, то смело добавьте в наш салат ее
- Заправьте салат майонезом. Если же вы не любитель майонеза, то заправьте салат сметаной или домашним йогуртом! Слегка посолите, можете по вкусу и поперчить салат Морские камушки
- Зеленый лук промойте тщательно под проточной водой и нарежьте мелко, и добавьте салат.
- Также можете добавить любую зелень, по вашему вкусу.
- Перемешайте аккуратно салатик и отправьте в холодильник на час. Пусть все ингредиенты пропитаются своими вкусами и подавайте на стол!
Подучилось очень празднично, полезно и аппетитно!На здоровье!
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