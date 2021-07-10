Мама поделилась любимым рецептом Отца (кабачки исчезают на глазах) сочный и вкусный рецепт

Сегодня у меня для вас очень простой и вкусный рецепт, которым поделилась Мама. Сейчас в сезон очень много рецептов и данный рецепт мне понравился сразу, это очень вкусно, готовил за неделю 3 раза. Поехали к готовке!

Как готовить

Кабачок нарезаем кольцами, не сильно тонко, как я понял чем толще тем лучше.

В тарелку насыпаем муку, солим, ложкой хорошо перемешиваем и обваливаем в муке нарезанный кабачок.

Далее в сковороде на растительном масле нам нужно пожарить две порции кабачков. Пока убрать на тарелку.

Очищаем 1 — 2 головки луковицы. Нарезаем полукольцами.

Лук так же обжариваем в сковороде, солим, выкладываем в отдельную посуду.

Около 200 мл. сметаны немного разводим с кипячёной остывшей водой (не сильно жидко)

Солим по вкусу, перчим. Через давилку или ножом шинкуем 1 — 2 зубчика чеснока. Отправляем в сметану. Перемешиваем.

Ингредиенты: Кабачок. Мука. Соль. Растительное масло. Лук. Сметана. Вода. Молотый перец. Чеснок.

И последний штрих

В сковороду выкладываем слой кабачков, далее сверху распределяем весь лук, лук накрываем кабачками и заливаем сметаной. Тушим под крышкой около 10 — 15 минут до загустения сметаны.

Готово! Это очень вкусно, обязательно попробуйте.