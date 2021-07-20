Салат с помидорами и авокадо. Лёгкий салат без майонеза

Салат с помидорами и авокадо получается очень вкусным и ароматным и украсит любой праздничный стол.

Салат с помидорами и авокадо: ингредиенты

Салат с помидорами и авокадо

  1. Помидоры черри – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Авокадо – 1 шт. (одна штука)
  3. Лимон – 2 кр. (два кружочка)
  4. Кедровые орехи – 75 г. (семьдесят пять грамм)
  5. Кешью – 75 г. (семьдесят пять грамм)
  6. Руколла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  7. Семга – 150 г. (двести пятьдесят грамм)
  8. Салат-латук – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  9. Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  10. Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка) плюс олив. масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Соевый соус – 30 мл. (тридцать миллилитров)
  12.  Чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  • Для заправки обжарьте кешью, переломайте и добавьте мёд, масло, соевый соус и 65 миллилитров воды.
  • Промойте и просушите зелень.
  • Снимите с авокадо кожицу, нарежьте кубиком, полейте лимонным соком, чтобы не потемнело.
  • Перемешайте в миске рыбу, зелень, авокадо, кедровые орехи и половинки помидоров. Заправьте.

Салат с помидорами и авокадо — безумно вкусный и нежный.

Салат с помидорами и авокадо. Лёгкий салат без майонеза 2

Готовьте на здоровье!

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