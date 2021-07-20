Салат с помидорами и авокадо. Лёгкий салат без майонеза

Салат с помидорами и авокадо получается очень вкусным и ароматным и украсит любой праздничный стол.
Салат с помидорами и авокадо: ингредиенты
- Помидоры черри – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Авокадо – 1 шт. (одна штука)
- Лимон – 2 кр. (два кружочка)
- Кедровые орехи – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Кешью – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Руколла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Семга – 150 г. (двести пятьдесят грамм)
- Салат-латук – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка) плюс олив. масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соевый соус – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Для заправки обжарьте кешью, переломайте и добавьте мёд, масло, соевый соус и 65 миллилитров воды.
- Промойте и просушите зелень.
- Снимите с авокадо кожицу, нарежьте кубиком, полейте лимонным соком, чтобы не потемнело.
- Перемешайте в миске рыбу, зелень, авокадо, кедровые орехи и половинки помидоров. Заправьте.
Салат с помидорами и авокадо — безумно вкусный и нежный.
Готовьте на здоровье!
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