Мороженое из 3 ингредиентов без мороженицы. Легкий рецепт

Уже есть свежие ягоды и можно сделать очень ароматный, легкий десерт с клубникой. Такое мороженое можно подавать к столу на детский день рождения.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника, 250 г;

сахар, 3 ст.л;

лимонный сок, половины фрукта;

сливки для взбивания, 300 мл;

йогурт клубничный, 125 г;

клубника, 7 шт.

Процесс приготовления

Клубнику режем кусочками, смешиваем с сахаром и лимонным соком, ставим на плиту и варим 10 минут после закипания.

Массу измельчаем при помощи погружного блендера и выливаем в емкость.

Отправляем в морозильную камеру.

7 клубничек режем дольками и выкладываем ими форму, в которой будем делать десерт.

Сливки охлажденные взбиваем до густой массы, смешиваем с клубничной массой и йогуртом.

Выкладываем массу в форму. Разравниваем, простукиваем, чтобы внутри не остались пузырьки воздуха

Отправляем в морозильную камеру на 3 часа.

Чтобы легко вынуть десерт из формы, опускаем ее в горячую воду на половину минуты, переворачиваем на блюдо и мороженое легко выйдет.

Режем порционными кусочками и подаем к столу.