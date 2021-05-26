Мороженое из 3 ингредиентов без мороженицы. Легкий рецепт

Уже есть свежие ягоды и можно сделать очень ароматный, легкий десерт с клубникой. Такое мороженое можно подавать к столу на детский день рождения.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- клубника, 250 г;
- сахар, 3 ст.л;
- лимонный сок, половины фрукта;
- сливки для взбивания, 300 мл;
- йогурт клубничный, 125 г;
- клубника, 7 шт.
Процесс приготовления
Клубнику режем кусочками, смешиваем с сахаром и лимонным соком, ставим на плиту и варим 10 минут после закипания.
Массу измельчаем при помощи погружного блендера и выливаем в емкость.
Отправляем в морозильную камеру.
7 клубничек режем дольками и выкладываем ими форму, в которой будем делать десерт.
Сливки охлажденные взбиваем до густой массы, смешиваем с клубничной массой и йогуртом.
Выкладываем массу в форму. Разравниваем, простукиваем, чтобы внутри не остались пузырьки воздуха
Отправляем в морозильную камеру на 3 часа.
Чтобы легко вынуть десерт из формы, опускаем ее в горячую воду на половину минуты, переворачиваем на блюдо и мороженое легко выйдет.
Режем порционными кусочками и подаем к столу.
Такой десерт можно сделать с любыми фруктами и ягодами по своему вкусу. Йогурты также берите с любимым вкусом.
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