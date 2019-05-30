Замечательные получились отбивные. Теперь это мой любимый рецепт

Ингредиенты:
Куриные грудки1
Яйца 2 шт
Майонез 2 ст.л.
Мука 0.5 стак.
Твёрдый сыр 100 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
Филе порежьте на порции. Отбейте, посолите и поперчите.
Добавьте в яйца майонез, немного соли, перец, и муку. Все это хорошенько размешайте.
Обмокните в кляр отбивную.
Разогрейте сковороду и масло, и положите жарить отбивную. Когда поджарится с одной стороны, то, переверните на другую сторону, сразу же положите на нее сверху горсть сыра. А поверх сыра – кляр. Обжарьте до готовности.
Приятного аппетита!!!
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