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Маринованные зелёные помидоры. Отличная заготовка по маминому рецепту

Маринованные зелёные помидоры получаются безумно ароматными и вкусными, они подойдут к любому блюду.

Маринованные зелёные помидоры: ингредиенты

Маринованные зелёные помидоры

  1. Помидоры – 3 кг. (три килограмма)
  2. Растительное масло – ½ ст. (пол стакана)
  3. Уксус 9% — ½ ст. (пол стакана)
  4. Острый перец – 2 шт. (две штуки)
  5. Сладкий перец – 3 шт. (три штуки)
  6. Сахар – ½ ст. (пол стакана)
  7. Чеснок – 2 г. (две головки)
  8. Реган – 1 п. (один пучок)
  9. Петрушка – 1 п. (один пучок)
  10. Укроп – 1 п. (один пучок)
  11. Соль – 3 ст. л. (три столовых ложки)

Способ приготовления:

Маринованные зелёные помидоры. Отличная заготовка по маминому рецепту 3

  • Дольками нарежьте помидоры.
  • Кусочками нарежьте сладкий перец.
  • Мелкими кусочками нарежьте острый перец.
  • Мелко порубите или пропустите через пресс чеснок.
  • Помидоры смешайте с острым перцем, болгарским перцем и чесноком.
  • Мелко рубите зелень и добавьте в салат.
  • В салат добавьте сахар, растительное масло, уксус и соль.
  • Всё хорошо перемешайте и сверху ставьте плоское блюдо, на него поставьте груз.
  • Оставьте на сутки, после перемешайте и разложите салат по ёмкостям с крышками и храните в прохладном месте.

Маринованные зелёные помидоры — очень вкусные и пикантные

Маринованные зелёные помидоры. Отличная заготовка по маминому рецепту 4

Приятного аппетита!

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