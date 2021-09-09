Маринованные зелёные помидоры. Отличная заготовка по маминому рецепту

Маринованные зелёные помидоры получаются безумно ароматными и вкусными, они подойдут к любому блюду.
Маринованные зелёные помидоры: ингредиенты
- Помидоры – 3 кг. (три килограмма)
- Растительное масло – ½ ст. (пол стакана)
- Уксус 9% — ½ ст. (пол стакана)
- Острый перец – 2 шт. (две штуки)
- Сладкий перец – 3 шт. (три штуки)
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Чеснок – 2 г. (две головки)
- Реган – 1 п. (один пучок)
- Петрушка – 1 п. (один пучок)
- Укроп – 1 п. (один пучок)
- Соль – 3 ст. л. (три столовых ложки)
Способ приготовления:
- Дольками нарежьте помидоры.
- Кусочками нарежьте сладкий перец.
- Мелкими кусочками нарежьте острый перец.
- Мелко порубите или пропустите через пресс чеснок.
- Помидоры смешайте с острым перцем, болгарским перцем и чесноком.
- Мелко рубите зелень и добавьте в салат.
- В салат добавьте сахар, растительное масло, уксус и соль.
- Всё хорошо перемешайте и сверху ставьте плоское блюдо, на него поставьте груз.
- Оставьте на сутки, после перемешайте и разложите салат по ёмкостям с крышками и храните в прохладном месте.
Маринованные зелёные помидоры — очень вкусные и пикантные
Приятного аппетита!
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