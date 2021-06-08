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Закуска из кабачков с фаршем. Соседка- узбечка подсказала этот рецепт

Закуска из кабачков с фаршем получается очень красивой на вид и безумно вкусной. Таким блюдом Вы можете смело угощать всех знакомых.

Закуска из кабачков с фаршем: ингредиенты

Закуска из кабачков с фаршем

  1. Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Кабачки — 2-3 штуки (две — три штуки)
  3. Сыр — 120-150 гр. (сто двадцать — сто пятьдесят грамм)
  4. Помидоры — 2-3 шт. (две — три штуки)
  5. Чеснок — по вкусу
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Зелень

Рецепт приготовления:

  • Кабачки нарежьте на куски 5-7 см. толщиной.
  • При помощи рюмки вырежьте середину и посолите.
  • Тёртый лук, измельчённый чеснок, мелко нарезанную зелень и специи добавьте в фарш.
  • Из кабачков сформируйте чашечки и выложите в форму для выпекания, смазанную растительным маслом.
  • Серху выложите кусочки помидоров, а затем кусочки сыра.
  • Запекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Закуска из кабачков с фаршем невероятно вкусная и ароматная.

Закуска из кабачков с фаршем. Соседка- узбечка подсказала этот рецепт 2

Приятного аппетита!

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