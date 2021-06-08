Закуска из кабачков с фаршем. Соседка- узбечка подсказала этот рецепт

Закуска из кабачков с фаршем получается очень красивой на вид и безумно вкусной. Таким блюдом Вы можете смело угощать всех знакомых.
Закуска из кабачков с фаршем: ингредиенты
- Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Кабачки — 2-3 штуки (две — три штуки)
- Сыр — 120-150 гр. (сто двадцать — сто пятьдесят грамм)
- Помидоры — 2-3 шт. (две — три штуки)
- Чеснок — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Кабачки нарежьте на куски 5-7 см. толщиной.
- При помощи рюмки вырежьте середину и посолите.
- Тёртый лук, измельчённый чеснок, мелко нарезанную зелень и специи добавьте в фарш.
- Из кабачков сформируйте чашечки и выложите в форму для выпекания, смазанную растительным маслом.
- Серху выложите кусочки помидоров, а затем кусочки сыра.
- Запекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Закуска из кабачков с фаршем невероятно вкусная и ароматная.
Приятного аппетита!
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