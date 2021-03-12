Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей. Мама раскрыла секрет того, почему её шампиньоны такие вкусные

Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей — это запеченные грибы в чесночном соусе, очень вкусная закуска, прекрасное дополнение на вашем праздничном столе.
Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — грибов
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- 3 (три) ст. ложки — бальзамического уксуса
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 3 (три) зубчика — чеснока
- соль и перец по вкусу
- половина чайной ложки тимьяна свежего
Рецепт приготовления:
- Сначала разогрейте духовку до 200 градусов
- Мытые и просушенные грибы выложите на противень, смазанный растительным маслом. Сбрызните грибы соевым соусом, бальзамическим уксусом, посыпьте мелко измельченным тимьяном, чесноком, перцем и посолите по вкусу
- Все перемешайте и запекаем около 20 минут. Иногда перемешивайте грибы, чтобы они равномерно запеклись
- Берите шампиньоны маленького размера и их можно не резать, средние нарежьте на 2 части, а большие режьте на кусочки
- Подавать блюдо посыпав измельченной зеленью. Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей удались на славу. Этот рецепт передался мне по семейной линии. Вот и правда, когда гости приходили в наш дом, на любое торжество, их первым вопросом был — есть ли ваши фирменные грибочки? Вот и я, друзья, с радостью делюсь с вами рецептом! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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