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Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей. Мама раскрыла секрет того, почему её шампиньоны такие вкусные

Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей — это запеченные грибы в чесночном соусе, очень вкусная закуска, прекрасное дополнение на вашем праздничном столе.

Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей

Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — грибов
  2. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
  3. 3 (три) ст. ложки — бальзамического уксуса
  4. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  5. 3 (три) зубчика — чеснока
  6. соль и перец по вкусу
  7. половина чайной ложки тимьяна свежего

Рецепт приготовления:

  • Сначала разогрейте духовку до 200 градусов
  • Мытые и просушенные грибы выложите на противень, смазанный растительным маслом. Сбрызните грибы соевым соусом, бальзамическим уксусом, посыпьте мелко измельченным тимьяном, чесноком, перцем и посолите по вкусу
  • Все перемешайте и запекаем около 20 минут. Иногда перемешивайте грибы, чтобы они равномерно запеклись
  • Берите шампиньоны маленького размера и их можно не резать, средние нарежьте на 2 части, а большие режьте  на кусочки
  • Подавать блюдо посыпав измельченной зеленью. Грибочки в чесночном соусе Мечта гостей удались на славу. Этот рецепт передался мне по семейной линии. Вот и правда, когда гости приходили в наш дом, на любое торжество, их первым вопросом был — есть ли ваши фирменные грибочки?
    Вот и я, друзья, с радостью делюсь с вами рецептом! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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