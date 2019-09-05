Фаршированные макароны — рожки: вкусное блюдо к обеду

Фаршированные макароны — рожки под интересным соусом сыром — вкуснейшее блюдо, которое вы когда-либо пробовали. Получается блюдо довольно сытным. а главное — вкусным. Для приготовления мы используем самые обычные продукты. Поэтому такое блюдо легко впишется в бюджет обычной семьи. Блюдо простое в приготовлении и вкусное.
Необходимые продукты
- 250 грамм макаронов — рожков
- 400 грамм фарша
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 болгарский перец
- 70 грамм томатной пасты
- соль, перец по вкусу
- 1 чайная ложка любимых специй
- 1 столовые ложки растительного масла
- 100 грамм сыра
Для соуса
- 35 грамм томатной пасы
- 250 миллилитров воды
- 300 миллилитров сливок
Начинаем приготовление
- Лук очищаем, нарезаем мелкими кусочками и кладем в сковороду с растительным маслом. туда же добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и обжариваем овощи до румяного состояния.
- Болгарский перец очищаем от семян, нарезаем кубиком и добавляем к овощам. Обжариваем его до мягкого состояния, потом добавляем томатную пасту. Все перемешиваем и обжариваем 1 минуту.
- В овощную массу добавляем фарш и обжариваем все вместе до тех пор, пока мясо не поменяет свой цвет. Готовую начинку солим и перчим по вкусу, а также добавляем любимые специи. Все перемешиваем. Получившуюся начинку остужаем.
- В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и солим. Кладем в нее макароны-рожки и отвариваем в течение 5 минут. Готовые рожки откидываем на дуршлаг и остужаем.
- В подготовленную начинку добавляем тертый сыр и перемешиваем. Начиняем ей приготовленные рожки.
- Форму промазываем растительным маслом и кладем в нее подготовленные рожки.
- В чашку кладем томатную пасту, добавляем теплую воду и хорошо перемешиваем. Добавляем соль и сливки, все перемешиваем. Получившимся соусом заливаем рожки и присыпаем сыром.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. И выпекаем в течение 30 минут, а потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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