Фаршированные макароны — рожки: вкусное блюдо к обеду

Фаршированные макароны — рожки под интересным соусом сыром — вкуснейшее блюдо, которое вы когда-либо пробовали. Получается блюдо довольно сытным. а главное — вкусным. Для приготовления мы используем самые обычные продукты. Поэтому такое блюдо легко впишется в бюджет обычной семьи. Блюдо простое в приготовлении и вкусное.

Необходимые продукты

250 грамм макаронов — рожков

400 грамм фарша

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 болгарский перец

70 грамм томатной пасты

соль, перец по вкусу

1 чайная ложка любимых специй

1 столовые ложки растительного масла

100 грамм сыра

Для соуса

35 грамм томатной пасы

250 миллилитров воды

300 миллилитров сливок

Начинаем приготовление

Лук очищаем, нарезаем мелкими кусочками и кладем в сковороду с растительным маслом. туда же добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и обжариваем овощи до румяного состояния. Болгарский перец очищаем от семян, нарезаем кубиком и добавляем к овощам. Обжариваем его до мягкого состояния, потом добавляем томатную пасту. Все перемешиваем и обжариваем 1 минуту. В овощную массу добавляем фарш и обжариваем все вместе до тех пор, пока мясо не поменяет свой цвет. Готовую начинку солим и перчим по вкусу, а также добавляем любимые специи. Все перемешиваем. Получившуюся начинку остужаем. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и солим. Кладем в нее макароны-рожки и отвариваем в течение 5 минут. Готовые рожки откидываем на дуршлаг и остужаем. В подготовленную начинку добавляем тертый сыр и перемешиваем. Начиняем ей приготовленные рожки. Форму промазываем растительным маслом и кладем в нее подготовленные рожки. В чашку кладем томатную пасту, добавляем теплую воду и хорошо перемешиваем. Добавляем соль и сливки, все перемешиваем. Получившимся соусом заливаем рожки и присыпаем сыром. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. И выпекаем в течение 30 минут, а потом подаем к столу.

Приятного аппетита!

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