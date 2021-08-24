Помидоры съедаются, а маринад выпивается. Помидоры с базиликом и хреном на зиму

Маринованные томаты с базиликов получаются пикантными, ароматными, кисло-сладкими, просто отличная закуска. А маринад можно не только просто выпить, но и использовать его для готовки крекеров, домашней горчицы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, сладкий перец;

зелень, базилик, хрен листья;

чеснок по 2 зубка в банку;

перец душистый по 3 шт;

перец горошком по 6 шт;

уксус по 1 ч.л (банка 1.5 л);

соль, по 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

приправа для маринования помидор по 1 ч.л.

Процесс приготовления

Для консервации лучше выбирать небольшие, крепенькие томаты с толстой кожурой, чтобы они не лопались в процессе обработки.

Банк и крышки стерилизуем.

В банки укладываем все специи, листья хрена, укроп и петрушку по вкусу, дольки чеснока и кусочки разноцветного сладкого перца.

Теперь плотно укладываем слой томатов и опять зелень, кусочки перца, листочки базилика.

Заполняем до верха помидоры.

Заливаем в банки кипяток и накрываем крышками. Оставляем на 15 минут.

Сливаем воду и в каждую банку всыпаем по ложке уксус (70 %) и по ложке приправы, соль и сахар.

Вливаем кипяток, закручиваем крышками и банку пару раз переворачиваем, чтобы растворились соль и сахар.

Банки переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Храним консервацию в кладовке или в подвале.