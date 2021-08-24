Помидоры съедаются, а маринад выпивается. Помидоры с базиликом и хреном на зиму

Маринованные томаты с базиликов получаются пикантными, ароматными, кисло-сладкими, просто отличная закуска. А маринад можно не только просто выпить, но и использовать его для готовки крекеров, домашней горчицы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, сладкий перец;
зелень, базилик, хрен листья;
чеснок по 2 зубка в банку;
перец душистый по 3 шт;
перец горошком по 6 шт;
уксус по 1 ч.л (банка 1.5 л);
соль, по 1 ст.л;
сахар, 3 ст.л;
приправа для маринования помидор по 1 ч.л.
Процесс приготовления
Для консервации лучше выбирать небольшие, крепенькие томаты с толстой кожурой, чтобы они не лопались в процессе обработки.
Банк и крышки стерилизуем.
В банки укладываем все специи, листья хрена, укроп и петрушку по вкусу, дольки чеснока и кусочки разноцветного сладкого перца.
Теперь плотно укладываем слой томатов и опять зелень, кусочки перца, листочки базилика.
Заполняем до верха помидоры.
Заливаем в банки кипяток и накрываем крышками. Оставляем на 15 минут.
Сливаем воду и в каждую банку всыпаем по ложке уксус (70 %) и по ложке приправы, соль и сахар.
Вливаем кипяток, закручиваем крышками и банку пару раз переворачиваем, чтобы растворились соль и сахар.
Банки переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.
Храним консервацию в кладовке или в подвале.
Томаты будут очень вкусными, нравятся даже тем, кто не любит маринованные помидоры.
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