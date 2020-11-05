Много лет делаю так! Кладу в ящики холодильника салфетки. Скажу 3 причины, после которых вы будете так делать

Содержать холодильник в чистоте не так уж и трудно, самое главное – следить за его чистотой после того, как вы провели его генеральную уборку. Просто всегда внимательно смотрите, чтобы ничего не капало на полки, не сыпались сыпучие продукты, не ставьте открытые соусы.

Пару лет назад мне дали один дельны совет, благодаря которому, мой холодильник всегда в идеальном порядке.

У всех моделей холодильников предусмотрены ящики для хранения овощей и фруктов, которые стоят внизу под полками. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что в этих ящиках опять песок, земля, следы от почвы и прочие пятна. Вот и у меня такое было частенько, пока я не стала использовать этот совет.

Я покупаю рулоны бумажных полотенец и застилаю ими ящики. Когда вижу, что появилась грязь, просто собираю салфетку с грязью и убираю ее, а на ее место, кладу новую.

Берите полотенца в несколько слоев – они отлично впитывают в себя конденсат и влагу от овощей и фруктов. Если появляется гниль и я вовремя ее не заметила, салфетка впитываем и ее, а сам ящик остается чистым.

Салфетки я еще стелю и под банки, чтобы на полках не оставались следы.