Помидоры по-фински на зиму. Вкус лета в банке

Помидоры по-фински на зиму получается с ароматом свежих помидоров, только сорванных с грядки.
Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты
- Помидоры – 4 кг. (четыре килограмма)
- Вода – 1 л. 9один литр)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Репчатый лук – 1 кг. (один килограмм)
- Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложек)
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Дольками нарежьте помидоры.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Лук промойте кипятком, чтобы убрать горечь.
- На дно чистой банки уложите лук, после сверху положите помидоры.
- Уложите сверху лук.
- Для маринада добавьте в кипящую воду сахар и соль, когда закипит рассол, влейте уксус и снимите с плиты.
- В каждую банку залейте маринад, накройте крышками и стерилизуйте 5 минут с момента закипания воды – баночки по 0.5 литра.
- После банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Подайте помидоры, посыпав свежей зеленью и полив нерафинированным растительным маслом.
Помидоры по-фински на зиму — настоящий вкус лета в банке.
Приятного аппетита!
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