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Помидоры по-фински на зиму. Вкус лета в банке

Помидоры по-фински на зиму получается с ароматом свежих помидоров, только сорванных с грядки.

Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты

Помидоры по-фински на зиму. Вкус лета в банке 2

  1. Помидоры – 4 кг. (четыре килограмма)
  2. Вода – 1 л. 9один литр)
  3. Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Репчатый лук – 1 кг. (один килограмм)
  5. Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложек)
  6. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Дольками нарежьте помидоры.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  • Лук промойте кипятком, чтобы убрать горечь.
  • На дно чистой банки уложите лук, после сверху положите помидоры.
  • Уложите сверху лук.
  • Для маринада добавьте в кипящую воду сахар и соль, когда закипит рассол, влейте уксус и снимите с плиты.
  • В каждую банку залейте маринад, накройте крышками и стерилизуйте 5 минут с момента закипания воды – баночки по 0.5 литра.
  • После банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Подайте помидоры, посыпав свежей зеленью и полив нерафинированным растительным маслом.

Помидоры по-фински на зиму — настоящий вкус лета в банке.

Помидоры по-фински на зиму

 

Приятного аппетита!

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