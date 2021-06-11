Баклажаны с болгарским перцем в маринаде. Деликатес из баночки

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде — очень вкусное блюдо, которое можно кушать каждый день.
Баклажаны с болгарским перцем в маринаде: ингредиенты
- Сладкий болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Баклажаны — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Острый перец — 2-4 стручка
- Сахар — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
- Уксус 6% — 300 мл. (триста миллилитров)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — две головки
- Растительное масло — 1 ст. (один стакан)
Рецепт приготовления:
- Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 1 сантиметр, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.
- Выложите болгарский перец на противень для выпекания и поставьте выпекаться в разогретую до 220-230 градусов духовку. Запекайте до готовности.
- Чтобы перец запекался быстрее, можете его завернуть в несколько слоёв фольги.
- Промойте баклажаны и хорошенько отожмите. В подготовленную ёмкость переложите готовые перцы, накройте фольгой и оставьте немного постоять. Кожица после этого будет легко отходить.
- Обжарьте баклажаны на разогретой сковороде в растительном масле.
- Сладкий перец очистите от кожицы и семян и порвите на небольшие полоски.
- Теперь приготовьте маринад: налейте в сотейник уксус, сахар, соль и хорошо размешайте, дайте закипеть.
- Перец вместе с соком отправьте в миску с баклажанами, добавьте разрезанные дольки чеснока, мелко нарезанный горький перец и залейте маринадом. Аккуратно перемешайте.
- Салат переложите в стерилизованные банки.
- Банки поставьте в кастрюлю, залейте водой до плечиков, накройте крышкой и поставьте на огонь.
- После закипания огонь убавьте и стерилизуйте 40 минут.
- Затем плотно закройте банки крышками и накройте до полного остывания.
Баклажаны с болгарским перцем в маринаде — настоящий деликатес.
Приятного аппетита!
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