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Баклажаны с болгарским перцем в маринаде. Деликатес из баночки

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде — очень вкусное блюдо, которое можно кушать каждый день.

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде: ингредиенты

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде

  1. Сладкий болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Баклажаны — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Острый перец — 2-4 стручка
  4. Сахар — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
  5. Уксус 6% — 300 мл. (триста миллилитров)
  6. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Чеснок — две головки
  8. Растительное масло  — 1 ст. (один стакан)

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 1 сантиметр, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.
  • Выложите болгарский перец на противень для выпекания и поставьте выпекаться в разогретую до 220-230 градусов духовку. Запекайте до готовности.
  • Чтобы перец запекался быстрее, можете его завернуть в несколько слоёв фольги.
  • Промойте баклажаны и хорошенько отожмите. В подготовленную ёмкость переложите готовые перцы, накройте фольгой и оставьте немного постоять. Кожица после этого будет легко отходить.
  • Обжарьте баклажаны на разогретой сковороде в растительном масле.
  • Сладкий перец очистите от кожицы и семян и порвите на небольшие полоски.
  • Теперь приготовьте маринад: налейте в сотейник уксус, сахар, соль и хорошо размешайте, дайте закипеть.
  • Перец вместе с соком отправьте в миску с баклажанами, добавьте разрезанные дольки чеснока, мелко нарезанный горький перец и залейте маринадом. Аккуратно перемешайте.
  • Салат переложите в стерилизованные банки.
  • Банки поставьте в кастрюлю, залейте водой до плечиков, накройте крышкой и поставьте на огонь.
  • После закипания огонь убавьте и стерилизуйте 40 минут.
  • Затем плотно закройте банки крышками и накройте до полного остывания.

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде — настоящий деликатес.

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде. Деликатес из баночки 2

Приятного аппетита!

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