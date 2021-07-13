Беру томаты и яблоки и готовлю вкусный домашний кетчуп. Получается лучше и вкуснее: без консервантов и ароматизаторов

Домашний кетчуп без консервантов и ароматизаторов, что может быть лучше и вкуснее. Остроту и пикантность вы можете регулировать самостоятельно, все на свой вкус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 3 кг;
- яблоки, 1 кг;
- лук, 500 г;
- специи;
- соль, сахар.
Процесс приготовления
Для соуса я выбираю сочные и мясистые, очень спелые томаты. Тогда кетчуп будет с очень насыщенным вкусом и ароматом, густой консистенцией.
Режем кусочками томаты, яблоки и лук, смешиваем в кастрюле.
Ставим на небольшой огонь на 40 минут, чтобы овощи пустили сок.
Совет: когда вся масса станет мягкой во время варки, можно снимать с плиты.
Перебиваем массу погружным блендером и затем перетираем все через сито, чтобы удалить семена и прочие кусочки.
Ставим соус на плиту и варим до густого состояния
Смешиваем специи: берите по вкусу, но не забывайте о кориандре, смеси перцев, базилике.
Укладываем специи в мешочек и опускаем в соус.
Я добавляю уксус 9 %, 100 мл, соль по вкусу, сахара около 100 г, паприку.
Варим еще 20 минут и разливаем по стерильным банкам, закручиваем крышками и оставляем укутанными остывать.
Храним в подвале или в кладовке.
Соус получается густым и ароматным, с легкой кислинкой и приятным, пикантным послевкусием.Отлично подходит к любым мясным блюдам, я использую его и для пиццы.
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