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Беру томаты и яблоки и готовлю вкусный домашний кетчуп. Получается лучше и вкуснее: без консервантов и ароматизаторов

Домашний кетчуп без консервантов и ароматизаторов, что может быть лучше и вкуснее. Остроту и пикантность вы можете регулировать самостоятельно, все на свой вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры, 3 кг;
  • яблоки, 1 кг;
  • лук, 500 г;
  • специи;
  • соль, сахар.

Процесс приготовления

Для соуса я выбираю сочные и мясистые, очень спелые томаты. Тогда кетчуп будет с очень насыщенным вкусом и ароматом, густой консистенцией.

Режем кусочками томаты, яблоки и лук, смешиваем в кастрюле.

Ставим на небольшой огонь на 40 минут, чтобы овощи пустили сок.

Совет: когда вся масса станет мягкой во время варки, можно снимать с плиты.

Перебиваем массу погружным блендером и затем перетираем все через сито, чтобы удалить семена и прочие кусочки.

Ставим соус на плиту и варим до густого состояния

Смешиваем специи: берите по вкусу, но не забывайте о кориандре, смеси перцев, базилике.

Укладываем специи в мешочек и опускаем в соус.

Я добавляю уксус 9 %, 100 мл, соль по вкусу, сахара около 100 г, паприку.

Варим еще 20 минут и разливаем по стерильным банкам, закручиваем крышками и оставляем укутанными остывать.

Беру томаты и яблоки и готовлю вкусный домашний кетчуп. Получается лучше и вкуснее: без консервантов и ароматизаторов

Храним в подвале или в кладовке.

Соус получается густым и ароматным, с легкой кислинкой и приятным, пикантным послевкусием.

Отлично подходит к любым мясным блюдам, я использую его и для пиццы.

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