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Торт Муравейник без выпечки. Десерт из печенья за 10 минут

Торт Муравейник без выпечки станет для Вас палочкой — выручалочкой. Неожиданно нагрянувшие гости не останутся без десерта.

Торт Муравейник без выпечки: ингредиенты

Торт Муравейник без выпечки. Десерт из печенья за 10 минут 3

  1. Масло сливочное — 100 гр. (сто граммов)
  2. Печенье Топлёное молоко — 600 гр. (шестьсот граммов)
  3. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Молочный или чёрный шоколад — 30 гр. (тридцать граммов)
  5. Сгущёнка вареная — 500 гр. (пятьсот граммов)
  6. Орехи — по вкусу

Способ приготовления:

  • Печенье измельчите не очень мелко. Сгущёнку взбейте миксером, добавьте сметану, ещё раз взбейте, добавьте сливочное масло, взбейте, затем добавьте измельчённые орехи и взбейте ещё раз.
  • Соедините крошку печенья с кремом и перемешайте. Выложите сладкую массу на плоскую тарелку горкой, посыпьте тёртым шоколадом, дайте один час постоять в холодильнике.

Торт Муравейник без выпечки порадует Вас простотой приготовления.

Торт Муравейник без выпечки. Десерт из печенья за 10 минут 4

Приятного Вам аппетита!

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ДЕСЕРТЫ
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