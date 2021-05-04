Торт Муравейник без выпечки. Десерт из печенья за 10 минут

Торт Муравейник без выпечки станет для Вас палочкой — выручалочкой. Неожиданно нагрянувшие гости не останутся без десерта.
Торт Муравейник без выпечки: ингредиенты
- Масло сливочное — 100 гр. (сто граммов)
- Печенье Топлёное молоко — 600 гр. (шестьсот граммов)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молочный или чёрный шоколад — 30 гр. (тридцать граммов)
- Сгущёнка вареная — 500 гр. (пятьсот граммов)
- Орехи — по вкусу
Способ приготовления:
- Печенье измельчите не очень мелко. Сгущёнку взбейте миксером, добавьте сметану, ещё раз взбейте, добавьте сливочное масло, взбейте, затем добавьте измельчённые орехи и взбейте ещё раз.
- Соедините крошку печенья с кремом и перемешайте. Выложите сладкую массу на плоскую тарелку горкой, посыпьте тёртым шоколадом, дайте один час постоять в холодильнике.
Торт Муравейник без выпечки порадует Вас простотой приготовления.
Приятного Вам аппетита!
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