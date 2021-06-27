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Пирог Шарлотка с капустой. Более чем удачный рецепт вкусного пирога

Пирог Шарлотка с капустой — невероятно вкусное блюдо, которое удивит вас своим вкусом.

Пирог Шарлотка с капустой: ингредиенты

Пирог Шарлотка с капустой

  1. Мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйцо – 3 шт. (три штуки)
  3. Морковь- 1 шт. (одна штука)
  4. Кефир – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  5. Белокочанная Капуста – 1 шт. (одна штука)
  6. Майонез – 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Соль

Способ приготовления:

  • Кефир, яйца, муку, майонез, соду и соль смешайте – получается тесто как на оладьи.
  • Измельчите и пожарьте капусту на сковородке с морковью, посолите и сбрызните уксусом или соком лимона.
  • Когда Капуста станет мягкой, начинка готова.
  • Дно формы застелите бумагой или смажьте маслом и посыпьте мукой.
  • На дно выложите часть теста, меньше половины, разровняйте.
  • Ровным слоем выложите капусту, сверху залейте остальным тестом.
  • Отправьте в предварительно разогретую духовку, выпекайте до золотистого цвета.

Пирог Шарлотка с капустой — очень вкусный и сочный.

Пирог Шарлотка с капустой. Более чем удачный рецепт вкусного пирога 2

Готовьте на здоровье!

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