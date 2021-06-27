Пирог Шарлотка с капустой. Более чем удачный рецепт вкусного пирога

Пирог Шарлотка с капустой — невероятно вкусное блюдо, которое удивит вас своим вкусом.
Пирог Шарлотка с капустой: ингредиенты
- Мука – 200 г. (двести грамм)
- Яйцо – 3 шт. (три штуки)
- Морковь- 1 шт. (одна штука)
- Кефир – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Белокочанная Капуста – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – 100 мл. (сто миллилитров)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль
Способ приготовления:
- Кефир, яйца, муку, майонез, соду и соль смешайте – получается тесто как на оладьи.
- Измельчите и пожарьте капусту на сковородке с морковью, посолите и сбрызните уксусом или соком лимона.
- Когда Капуста станет мягкой, начинка готова.
- Дно формы застелите бумагой или смажьте маслом и посыпьте мукой.
- На дно выложите часть теста, меньше половины, разровняйте.
- Ровным слоем выложите капусту, сверху залейте остальным тестом.
- Отправьте в предварительно разогретую духовку, выпекайте до золотистого цвета.
Пирог Шарлотка с капустой — очень вкусный и сочный.
Готовьте на здоровье!
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